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Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 6-го тура АПЛ


Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 6.

Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023


Результаты матчей

5-й тур

30.08 Фулхэм - Брайтон - 2:1
30.08 Кристал Пэлас - Брентфорд - 1:1
30.08 Саутгемптон - Челси - 2:1
30.08 Лидс - Эвертон - 1:1
31.08 Борнмут - Вулверхэмптон - 0:0
31.08 Арсенал - Астон Вилла - 2:1
31.08 Манчестер Сити - Ноттингем Форест - 6:0
31.08 Вест Хэм - Тоттенхэм - 1:1
31.08 Ливерпуль - Ньюкасл - 2:1
01.09 Лестер - Манчестер Юнайтед - 0:1

6-й тур

03.09 14:30 Эвертон - Ливерпуль
03.09 17:00 Брентфорд - Лидс
03.09 17:00 Челси - Вест Хэм
03.09 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас
03.09 17:00 Ноттингем Форест - Борнмут
03.09 17:00 Тоттенхэм - Фулхэм
03.09 17:00 Вулверхэмптон - Саутгемптон
03.09 19:30 Астон Вилла - Манчестер Сити
04.09 16:00 Брайтон - Лестер
04.09 18:30 Манчестер Юнайтед - Арсенал

7-й тур

10.09 14:30 Фулхэм - Челси
10.09 17:00 Борнмут - Брайтон
10.09 17:00 Лестер - Астон Вилла
10.09 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон
10.09 17:00 Саутгемптон - Брентфорд
10.09 19:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм
11.09 16:00 Арсенал - Эвертон
11.09 16:00 Вест Хэм - Ньюкасл
11.09 18:30 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
12.09 22:00 Лидс - Ноттингем Форест

Время начала матчей - московское.









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