



Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 6.





Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023



Результаты матчей



5-й тур



30.08 Фулхэм - Брайтон - 2:1

30.08 Кристал Пэлас - Брентфорд - 1:1

30.08 Саутгемптон - Челси - 2:1

30.08 Лидс - Эвертон - 1:1

31.08 Борнмут - Вулверхэмптон - 0:0

31.08 Арсенал - Астон Вилла - 2:1

31.08 Манчестер Сити - Ноттингем Форест - 6:0

31.08 Вест Хэм - Тоттенхэм - 1:1

31.08 Ливерпуль - Ньюкасл - 2:1

01.09 Лестер - Манчестер Юнайтед - 0:1



6-й тур



03.09 14:30 Эвертон - Ливерпуль

03.09 17:00 Брентфорд - Лидс

03.09 17:00 Челси - Вест Хэм

03.09 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас

03.09 17:00 Ноттингем Форест - Борнмут

03.09 17:00 Тоттенхэм - Фулхэм

03.09 17:00 Вулверхэмптон - Саутгемптон

03.09 19:30 Астон Вилла - Манчестер Сити

04.09 16:00 Брайтон - Лестер

04.09 18:30 Манчестер Юнайтед - Арсенал



7-й тур



10.09 14:30 Фулхэм - Челси

10.09 17:00 Борнмут - Брайтон

10.09 17:00 Лестер - Астон Вилла

10.09 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон

10.09 17:00 Саутгемптон - Брентфорд

10.09 19:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм

11.09 16:00 Арсенал - Эвертон

11.09 16:00 Вест Хэм - Ньюкасл

11.09 18:30 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед

12.09 22:00 Лидс - Ноттингем Форест



Время начала матчей - московское.