



Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 10, Александр Митрович («Фулхэм») - 6.





Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023



Результаты матчей



6-й тур



03.09 Эвертон - Ливерпуль - 0:0

03.09 Брентфорд - Лидс - 5:2

03.09 Челси - Вест Хэм - 2:1

03.09 Ньюкасл - Кристал Пэлас - 0:0

03.09 Ноттингем Форест - Борнмут - 2:3

03.09 Тоттенхэм - Фулхэм - 2:1

03.09 Вулверхэмптон - Саутгемптон - 1:0

03.09 Астон Вилла - Манчестер Сити - 1:1

04.09 Брайтон - Лестер - 5:2

04.09 Манчестер Юнайтед - Арсенал - 3:1



7-й тур



10.09 14:30 Фулхэм - Челси

10.09 17:00 Борнмут - Брайтон

10.09 17:00 Лестер - Астон Вилла

10.09 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон

10.09 17:00 Саутгемптон - Брентфорд

10.09 19:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм

11.09 16:00 Арсенал - Эвертон

11.09 16:00 Вест Хэм - Ньюкасл

11.09 18:30 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед

12.09 22:00 Лидс - Ноттингем Форест



8-й тур



16.09 22:00 Астон Вилла - Саутгемптон

16.09 22:00 Ноттингем Форест - Фулхэм

17.09 14:30 Вулверхэмптон - Манчестер Сити

17.09 17:00 Брайтон - Кристал Пэлас

17.09 17:00 Ньюкасл - Борнмут

17.09 19:30 Тоттенхэм - Лестер

18.09 16:00 Брентфорд - Арсенал

18.09 16:00 Эвертон - Вест Хэм

18.09 16:00 Манчестер Юнайтед - Лидс

18.09 18:30 Челси - Ливерпуль



Время начала матчей - московское.