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Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 7-го тура АПЛ


Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 10, Александр Митрович («Фулхэм») - 6.

Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023


Результаты матчей

6-й тур

03.09 Эвертон - Ливерпуль - 0:0
03.09 Брентфорд - Лидс - 5:2
03.09 Челси - Вест Хэм - 2:1
03.09 Ньюкасл - Кристал Пэлас - 0:0
03.09 Ноттингем Форест - Борнмут - 2:3
03.09 Тоттенхэм - Фулхэм - 2:1
03.09 Вулверхэмптон - Саутгемптон - 1:0
03.09 Астон Вилла - Манчестер Сити - 1:1
04.09 Брайтон - Лестер - 5:2
04.09 Манчестер Юнайтед - Арсенал - 3:1

7-й тур

10.09 14:30 Фулхэм - Челси
10.09 17:00 Борнмут - Брайтон
10.09 17:00 Лестер - Астон Вилла
10.09 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон
10.09 17:00 Саутгемптон - Брентфорд
10.09 19:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм
11.09 16:00 Арсенал - Эвертон
11.09 16:00 Вест Хэм - Ньюкасл
11.09 18:30 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
12.09 22:00 Лидс - Ноттингем Форест

8-й тур

16.09 22:00 Астон Вилла - Саутгемптон
16.09 22:00 Ноттингем Форест - Фулхэм
17.09 14:30 Вулверхэмптон - Манчестер Сити
17.09 17:00 Брайтон - Кристал Пэлас
17.09 17:00 Ньюкасл - Борнмут
17.09 19:30 Тоттенхэм - Лестер
18.09 16:00 Брентфорд - Арсенал
18.09 16:00 Эвертон - Вест Хэм
18.09 16:00 Манчестер Юнайтед - Лидс
18.09 18:30 Челси - Ливерпуль

Время начала матчей - московское.









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