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Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей АПЛ


Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начнется 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

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Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023


Результаты матчей

1-й тур

05.08 22:00 Кристал Пэлас - Арсенал
06.08 14:30 Фулхэм - Ливерпуль
06.08 17:00 Борнмут - Астон Вилла
06.08 17:00 Лидс - Вулверхэмптон
06.08 17:00 Ньюкасл - Ноттингем Форест
06.08 17:00 Тоттенхэм - Саутгемптон
06.08 19:30 Эвертон - Челси
07.08 16:00 Лестер - Брентфорд
07.08 16:00 Манчестер Юнайтед - Брайтон
07.08 18:30 Вест Хэм - Манчестер Сити

2-й тур

13.08 Арсенал - Лестер
13.08 Астон Вилла - Эвертон
13.08 Брентфорд - Манчестер Юнайтед
13.08 Брайтон - Ньюкасл
13.08 Челси - Тоттенхэм
13.08 Ливерпуль - Кристал Пэлас
13.08 Манчестер Сити - Борнмут
13.08 Ноттингем Форест - Вест Хэм
13.08 Саутгемптон - Лидс
13.08 Вулверхэмптон - Фулхэм

3-й тур

20.08 Борнмут - Арсенал
20.08 Кристал Пэлас - Астон Вилла
20.08 Эвертон - Ноттингем Форест
20.08 Фулхэм - Брентфорд
20.08 Лидс - Челси
20.08 Лестер - Саутгемптон
20.08 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
20.08 Ньюкасл - Манчестер Сити
20.08 Тоттенхэм - Вулверхэмптон
20.08 Вест Хэм - Брайтон









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    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей АПЛ

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