



Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начнется 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



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Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023



Результаты матчей



1-й тур



05.08 22:00 Кристал Пэлас - Арсенал

06.08 14:30 Фулхэм - Ливерпуль

06.08 17:00 Борнмут - Астон Вилла

06.08 17:00 Лидс - Вулверхэмптон

06.08 17:00 Ньюкасл - Ноттингем Форест

06.08 17:00 Тоттенхэм - Саутгемптон

06.08 19:30 Эвертон - Челси

07.08 16:00 Лестер - Брентфорд

07.08 16:00 Манчестер Юнайтед - Брайтон

07.08 18:30 Вест Хэм - Манчестер Сити



2-й тур



13.08 Арсенал - Лестер

13.08 Астон Вилла - Эвертон

13.08 Брентфорд - Манчестер Юнайтед

13.08 Брайтон - Ньюкасл

13.08 Челси - Тоттенхэм

13.08 Ливерпуль - Кристал Пэлас

13.08 Манчестер Сити - Борнмут

13.08 Ноттингем Форест - Вест Хэм

13.08 Саутгемптон - Лидс

13.08 Вулверхэмптон - Фулхэм



3-й тур



20.08 Борнмут - Арсенал

20.08 Кристал Пэлас - Астон Вилла

20.08 Эвертон - Ноттингем Форест

20.08 Фулхэм - Брентфорд

20.08 Лидс - Челси

20.08 Лестер - Саутгемптон

20.08 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

20.08 Ньюкасл - Манчестер Сити

20.08 Тоттенхэм - Вулверхэмптон

20.08 Вест Хэм - Брайтон