Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.
На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.
Турнирная таблица чемпионата Англии 2022/2023
Положение команд 6-го тура: 1. Арсенал - 15 очков, 2. Манчестер Сити - 14, 3. Тоттенхэм - 14, 4. Брайтон - 13, 5. Манчестер Юнайтед - 12, 6. Челси - 10, 7. Ливерпуль - 9, 8. Брентфорд - 9, 9. Лидс Юнайтед - 8, 10. Фулхэм - 8, 11. Ньюкасл - 7, 12. Саутгемптон - 7, 13. Борнмут - 7, 14. Вулверхэмптон - 6, 15. Кристал Пэлас - 6, 16. Эвертон - 4, 17. Астон Вилла - 4, 18. Вест Хэм - 4, 19. Ноттингем Форест - 4, 20. Лестер - 1.
Лучшие бомбардиры
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 10, Александр Митрович («Фулхэм») - 6.
Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023
Результаты матчей
6-й тур
03.09 Эвертон - Ливерпуль - 0:0
03.09 Брентфорд - Лидс - 5:2
03.09 Челси - Вест Хэм - 2:1
03.09 Ньюкасл - Кристал Пэлас - 0:0
03.09 Ноттингем Форест - Борнмут - 2:3
03.09 Тоттенхэм - Фулхэм - 2:1
03.09 Вулверхэмптон - Саутгемптон - 1:0
03.09 Астон Вилла - Манчестер Сити - 1:1
04.09 Брайтон - Лестер - 5:2
04.09 Манчестер Юнайтед - Арсенал - 3:1
7-й тур
Матчи тура перенесены из-за смерти Елизаветы II.
10.09 Фулхэм - Челси
10.09 Борнмут - Брайтон
10.09 Лестер - Астон Вилла
10.09 Ливерпуль - Вулверхэмптон
10.09 Саутгемптон - Брентфорд
10.09 Манчестер Сити - Тоттенхэм
11.09 Арсенал - Эвертон
11.09 Вест Хэм - Ньюкасл
11.09 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
12.09 Лидс - Ноттингем Форест
8-й тур
16.09 22:00 Астон Вилла - Саутгемптон
16.09 22:00 Ноттингем Форест - Фулхэм
17.09 14:30 Вулверхэмптон - Манчестер Сити
17.09 17:00 Брайтон - Кристал Пэлас
17.09 17:00 Ньюкасл Юнайтед - Борнмут
17.09 19:30 Тоттенхэм - Лестер
18.09 14:00 Брентфорд - Арсенал
18.09 16:00 Манчестер Юнайтед - Лидс
18.09 16:15 Эвертон - Вест Хэм
18.09 18:30 Челси - Ливерпуль
9-й тур
01.10 14:30 Арсенал - Тоттенхэм
01.10 17:00 Борнмут - Брентфорд
01.10 17:00 Кристал Пэлас - Челси
01.10 17:00 Фулхэм - Ньюкасл
01.10 17:00 Ливерпуль - Брайтон
01.10 17:00 Саутгемптон - Эвертон
01.10 19:30 Вест Хэм - Вулверхэмптон
02.10 16:00 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
02.10 18:30 Лидс - Астон Вилла
03.10 22:00 Лестер - Ноттингем Форест
Время начала матчей - московское.