Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Турнирная таблица, расписание матчей 9-го тура АПЛ









Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.



Турнирная таблица чемпионата Англии 2022/2023

Положение команд: 1. Арсенал - 18 очков (7 игр), 2. Манчестер Сити - 17 (7 игр), 3. Тоттенхэм - 17 (7 игр), 4. Брайтон - 13 (6 игр), 5. Манчестер Юнайтед - 12 (6 игр), 6. Фулхэм - 11 (7 игр), 7. Челси - 10 (6 игр), 8. Ливерпуль - 9 (6 игр), 9. Брентфорд - 9 (7 игр), 10. Ньюкасл - 8 (7 игр), 11. Лидс - 8 (6 игр), 12. Борнмут - 8 (7 игр), 13. Эвертон - 7 (7 игр), 14. Саутгемптон - 7 (7 игр), 15. Астон Вилла - 7 (7 игр), 16. Кристал Пэлас - 6 (6 игр), 17. Вулверхэмптон - 6 (7 игр), 18. Вест Хэм - 4 (7 игр), 19. Ноттингем Форест - 4 (7 игр), 20. Лестер - 1 (7 игр).



Лучшие бомбардиры



Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 10, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 6, Александр Митрович («Фулхэм») - 6.



Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023

Результаты матчей



8-й тур



16.09 Астон Вилла - Саутгемптон - 1:0

16.09 Ноттингем Форест - Фулхэм - 2:3

17.09 Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 0:3

17.09 Брайтон - Кристал Пэлас - перенесен

17.09 Ньюкасл - Борнмут - 1:1

17.09 Тоттенхэм - Лестер - 6:2

18.09 Брентфорд - Арсенал - 0:3

18.09 Манчестер Юнайтед - Лидс - перенесен

18.09 Эвертон - Вест Хэм Юнайтед - 1:0

18.09 Челси - Ливерпуль - перенесен



9-й тур



01.10 14:30 Арсенал - Тоттенхэм

01.10 17:00 Борнмут - Брентфорд

01.10 17:00 Кристал Пэлас - Челси

01.10 17:00 Фулхэм - Ньюкасл

01.10 17:00 Ливерпуль - Брайтон

01.10 17:00 Саутгемптон - Эвертон

01.10 19:30 Вест Хэм - Вулверхэмптон

02.10 16:00 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

02.10 18:30 Лидс Юнайтед - Астон Вилла

03.10 22:00 Лестер - Ноттингем Форест



10-й тур



08.10 17:00 Борнмут - Лестер

08.10 17:00 Челси - Вулверхэмптон

08.10 17:00 Манчестер Сити - Саутгемптон

08.10 17:00 Ньюкасл - Брентфорд

08.10 19:30 Брайтон - Тоттенхэм

09.10 16:00 Кристал Пэлас - Лидс

09.10 16:00 Вест Хэм - Фулхэм

09.10 18:30 Арсенал - Ливерпуль

09.10 21:00 Эвертон - Манчестер Юнайтед

10.10 22:00 Ноттингем Форест - Астон Вилла



Время начала матчей - московское.



















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