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Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Турнирная таблица, расписание матчей 9-го тура АПЛ




Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

Турнирная таблица чемпионата Англии 2022/2023


Положение команд: 1. Арсенал - 18 очков (7 игр), 2. Манчестер Сити - 17 (7 игр), 3. Тоттенхэм - 17 (7 игр), 4. Брайтон - 13 (6 игр), 5. Манчестер Юнайтед - 12 (6 игр), 6. Фулхэм - 11 (7 игр), 7. Челси - 10 (6 игр), 8. Ливерпуль - 9 (6 игр), 9. Брентфорд - 9 (7 игр), 10. Ньюкасл - 8 (7 игр), 11. Лидс - 8 (6 игр), 12. Борнмут - 8 (7 игр), 13. Эвертон - 7 (7 игр), 14. Саутгемптон - 7 (7 игр), 15. Астон Вилла - 7 (7 игр), 16. Кристал Пэлас - 6 (6 игр), 17. Вулверхэмптон - 6 (7 игр), 18. Вест Хэм - 4 (7 игр), 19. Ноттингем Форест - 4 (7 игр), 20. Лестер - 1 (7 игр).

Лучшие бомбардиры

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 10, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 6, Александр Митрович («Фулхэм») - 6.

Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023


Результаты матчей

8-й тур

16.09 Астон Вилла - Саутгемптон - 1:0
16.09 Ноттингем Форест - Фулхэм - 2:3
17.09 Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 0:3
17.09 Брайтон - Кристал Пэлас - перенесен
17.09 Ньюкасл - Борнмут - 1:1
17.09 Тоттенхэм - Лестер - 6:2
18.09 Брентфорд - Арсенал - 0:3
18.09 Манчестер Юнайтед - Лидс - перенесен
18.09 Эвертон - Вест Хэм Юнайтед - 1:0
18.09 Челси - Ливерпуль - перенесен

9-й тур

01.10 14:30 Арсенал - Тоттенхэм
01.10 17:00 Борнмут - Брентфорд
01.10 17:00 Кристал Пэлас - Челси
01.10 17:00 Фулхэм - Ньюкасл
01.10 17:00 Ливерпуль - Брайтон
01.10 17:00 Саутгемптон - Эвертон
01.10 19:30 Вест Хэм - Вулверхэмптон
02.10 16:00 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
02.10 18:30 Лидс Юнайтед - Астон Вилла
03.10 22:00 Лестер - Ноттингем Форест

10-й тур

08.10 17:00 Борнмут - Лестер
08.10 17:00 Челси - Вулверхэмптон
08.10 17:00 Манчестер Сити - Саутгемптон
08.10 17:00 Ньюкасл - Брентфорд
08.10 19:30 Брайтон - Тоттенхэм
09.10 16:00 Кристал Пэлас - Лидс
09.10 16:00 Вест Хэм - Фулхэм
09.10 18:30 Арсенал - Ливерпуль
09.10 21:00 Эвертон - Манчестер Юнайтед
10.10 22:00 Ноттингем Форест - Астон Вилла

Время начала матчей - московское.









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