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Чемпионат Англии по футболу АПЛ 2022/2023, итоговая турнирная таблица, результаты матчей



Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершился 28 мая 2023 года.

На странице представлено расписание матчей АПЛ, итоговая турнирная таблица, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

Итоговая турнирная таблица АПЛ 2022/2023


1. Манчестер Сити - 89 (Лига чемпионов)
2. Арсенал - 84 (Лига чемпионов)
3. Манчестер Юнайтед - 75 (Лига чемпионов)
4. Ньюкасл - 71 (Лига чемпионов)
5. Ливерпуль - 67 (Лига Европы)
6. Брайтон - 62 (Лига Европы)
7. Астон Вилла - 61 (Лига конференций)
8. Тоттенхэм - 60
9. Брентфорд - 59
10. Фулхэм - 52
11. Кристал Пэлас - 45
12. Челси - 44
13. Вулверхэмптон - 41
14. Вест Хэм - 40
15. Борнмут - 39
16. Ноттингем Форест - 38
17. Эвертон - 36
18. Лестер - 34 (Чемпионшип)
19. Лидс - 31 (Чемпионшип)
20. Саутгемптон - 25 (Чемпионшип)

В АПЛ вышли «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон».

Лучшие бомбардиры АПЛ


Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 36 мячей, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 30, Айван Тони («Брентфорд») - 20, Мохамед Салах («Ливерпуль») - 19.

Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023


Результаты матчей

36-й тур

13.05 Лидс - Ньюкасл - 2:2
13.05 Астон Вилла - Тоттенхэм - 2:1
13.05 Челси - Ноттингем Форест - 2:2
13.05 Кристал Пэлас - Борнмут - 2:0
13.05 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон - 2:0
13.05 Саутгемптон - Фулхэм - 0:2
14.05 Брентфорд - Вест Хэм - 2:0
14.05 Эвертон - Манчестер Сити - 0:3
14.05 Арсенал - Брайтон - 0:3
15.05 Лестер - Ливерпуль - 0:3

Матчи 25-го тура

18.05 Ньюкасл Юнайтед - Брайтон - 4:1

37-й тур

20.05 Тоттенхэм - Брентфорд - 1:3
20.05 Борнмут - Манчестер Юнайтед - 0:1
20.05 Фулхэм - Кристал Пэлас - 2:2
20.05 Ливерпуль - Астон Вилла - 1:1
20.05 Вулверхэмптон - Эвертон - 1:1
20.05 Ноттингем Форест - Арсенал - 1:0
21.05 Вест Хэм Юнайтед - Лидс - 3:1
21.05 Брайтон - Саутгемптон - 3:1
21.05 Манчестер Сити - Челси - 1:0
22.05 Ньюкасл Юнайтед - Лестер - 0:0

Матчи 32-го тура

24.05 Брайтон - Манчестер Сити - 1:1
25.05 Манчестер Юнайтед - Челси - 4:1

38-й тур

28.05 Арсенал - Вулверхэмптон - 5:0
28.05 Астон Вилла - Брайтон - 2:1
28.05 Брентфорд - Манчестер Сити - 1:0
28.05 Челси - Ньюкасл - 1:1
28.05 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест - 1:1
28.05 Эвертон - Борнмут - 1:0
28.05 Лидс - Тоттенхэм - 1:4
28.05 Лестер - Вест Хэм - 2:1
28.05 Манчестер Юнайтед - Фулхэм - 2:1
28.05 Саутгемптон - Ливерпуль - 4:4









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