



Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершился 28 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей АПЛ, итоговая турнирная таблица, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.





Итоговая турнирная таблица АПЛ 2022/2023



1. Манчестер Сити - 89 (Лига чемпионов)

2. Арсенал - 84 (Лига чемпионов)

3. Манчестер Юнайтед - 75 (Лига чемпионов)

4. Ньюкасл - 71 (Лига чемпионов)

5. Ливерпуль - 67 (Лига Европы)

6. Брайтон - 62 (Лига Европы)

7. Астон Вилла - 61 (Лига конференций)

8. Тоттенхэм - 60

9. Брентфорд - 59

10. Фулхэм - 52

11. Кристал Пэлас - 45

12. Челси - 44

13. Вулверхэмптон - 41

14. Вест Хэм - 40

15. Борнмут - 39

16. Ноттингем Форест - 38

17. Эвертон - 36

18. Лестер - 34 (Чемпионшип)

19. Лидс - 31 (Чемпионшип)

20. Саутгемптон - 25 (Чемпионшип)



В АПЛ вышли «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон».





Лучшие бомбардиры АПЛ



Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 36 мячей, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 30, Айван Тони («Брентфорд») - 20, Мохамед Салах («Ливерпуль») - 19.





Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023



Результаты матчей



36-й тур



13.05 Лидс - Ньюкасл - 2:2

13.05 Астон Вилла - Тоттенхэм - 2:1

13.05 Челси - Ноттингем Форест - 2:2

13.05 Кристал Пэлас - Борнмут - 2:0

13.05 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон - 2:0

13.05 Саутгемптон - Фулхэм - 0:2

14.05 Брентфорд - Вест Хэм - 2:0

14.05 Эвертон - Манчестер Сити - 0:3

14.05 Арсенал - Брайтон - 0:3

15.05 Лестер - Ливерпуль - 0:3



Матчи 25-го тура



18.05 Ньюкасл Юнайтед - Брайтон - 4:1



37-й тур



20.05 Тоттенхэм - Брентфорд - 1:3

20.05 Борнмут - Манчестер Юнайтед - 0:1

20.05 Фулхэм - Кристал Пэлас - 2:2

20.05 Ливерпуль - Астон Вилла - 1:1

20.05 Вулверхэмптон - Эвертон - 1:1

20.05 Ноттингем Форест - Арсенал - 1:0

21.05 Вест Хэм Юнайтед - Лидс - 3:1

21.05 Брайтон - Саутгемптон - 3:1

21.05 Манчестер Сити - Челси - 1:0

22.05 Ньюкасл Юнайтед - Лестер - 0:0



Матчи 32-го тура



24.05 Брайтон - Манчестер Сити - 1:1

25.05 Манчестер Юнайтед - Челси - 4:1



38-й тур



28.05 Арсенал - Вулверхэмптон - 5:0

28.05 Астон Вилла - Брайтон - 2:1

28.05 Брентфорд - Манчестер Сити - 1:0

28.05 Челси - Ньюкасл - 1:1

28.05 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест - 1:1

28.05 Эвертон - Борнмут - 1:0

28.05 Лидс - Тоттенхэм - 1:4

28.05 Лестер - Вест Хэм - 2:1

28.05 Манчестер Юнайтед - Фулхэм - 2:1

28.05 Саутгемптон - Ливерпуль - 4:4