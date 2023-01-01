Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 1 января







Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.



Лучшие бомбардиры АПЛ в сезоне 2022/2023



Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 20 мячей, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 13, Айван Тони («Брентфорд») - 11, Александр Митрович («Фулхэм») - 10.



Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023

Результаты матчей



17-й тур



26.12 Брентфорд - Тоттенхэм - 2:2

26.12 Кристал Пэлас - Фулхэм - 0:3

26.12 Эвертон - Вулверхэмптон - 1:2

26.12 Лестер - Ньюкасл - 0:3

26.12 Саутгемптон - Брайтон - 1:3

26.12 Астон Вилла - Ливерпуль - 1:3

26.12 Арсенал - Вест Хэм - 3:1

27.12 Челси - Борнмут - 2:0

27.12 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест - 3:0

28.12 Лидс - Манчестер Сити - 1:3



18-й тур



30.12 22:45 Вест Хэм - Брентфорд

30.12 23:00 Ливерпуль - Лестер

31.12 15:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед

31.12 18:00 Борнмут - Кристал Пэлас

31.12 18:00 Фулхэм - Саутгемптон

31.12 18:00 Манчестер Сити - Эвертон

31.12 18:00 Ньюкасл - Лидс

31.12 20:30 Брайтон - Арсенал

01.01 17:00 Тоттенхэм - Астон Вилла

01.01 19:30 Ноттингем Форест - Челси



19-й тур



02.01 20:30 Брентфорд - Ливерпуль

03.01 22:45 Арсенал - Ньюкасл

03.01 22:45 Эвертон - Брайтон

03.01 22:45 Лестер - Фулхэм

03.01 23:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут

04.01 22:30 Саутгемптон - Ноттингем Форест

04.01 22:45 Лидс - Вест Хэм

04.01 23:00 Астон Вилла - Вулверхэмптон

04.01 23:00 Кристал Пэлас - Тоттенхэм

05.01 23:00 Челси - Манчестер Сити



Время начала матчей - московское.



















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