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Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 14-го тура


Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

Лучшие бомбардиры АПЛ в сезоне 2022/2023

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 17 мячей, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 10, Александр Митрович («Фулхэм») - 9.

Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023


Результаты матчей

13-й тур

22.10 Ноттингем Форест - Ливерпуль - 1:0
22.10 Эвертон - Кристал Пэлас - 3:0
22.10 Манчестер Сити - Брайтон - 3:1
22.10 Челси - Манчестер Юнайтед - 1:1
23.10 Астон Вилла - Брентфорд - 4:0
23.10 Лидс - Фулхэм - 2:3
23.10 Саутгемптон - Арсенал - 1:1
23.10 Вулверхэмптон - Лестер - 0:4
23.10 Тоттенхэм - Ньюкасл - 1:2
24.10 Вест Хэм - Борнмут - 2:0

14-й тур

29.10 14:30 Лестер - Манчестер Сити
29.10 17:00 Борнмут - Тоттенхэм
29.10 17:00 Брентфорд - Вулверхэмптон
29.10 17:00 Брайтон - Челси
29.10 17:00 Кристал Пэлас - Саутгемптон
29.10 17:00 Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла
29.10 19:30 Фулхэм - Эвертон
29.10 21:45 Ливерпуль - Лидс
30.10 17:00 Арсенал - Ноттингем Форест
30.10 19:15 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм

15-й тур

05.11 18:00 Лидс - Борнмут
05.11 18:00 Манчестер Сити - Фулхэм
05.11 18:00 Ноттингем Форест - Брентфорд
05.11 18:00 Вулверхэмптон - Брайтон
05.11 20:30 Эвертон - Лестер
06.11 15:00 Челси - Арсенал
06.11 17:00 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
06.11 17:00 Саутгемптон - Ньюкасл
06.11 17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас
06.11 19:30 Тоттенхэм - Ливерпуль

Время начала матчей - московское.









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