



Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.



Лучшие бомбардиры АПЛ в сезоне 2022/2023



Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 17 мячей, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 10, Александр Митрович («Фулхэм») - 9.





Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023



Результаты матчей



13-й тур



22.10 Ноттингем Форест - Ливерпуль - 1:0

22.10 Эвертон - Кристал Пэлас - 3:0

22.10 Манчестер Сити - Брайтон - 3:1

22.10 Челси - Манчестер Юнайтед - 1:1

23.10 Астон Вилла - Брентфорд - 4:0

23.10 Лидс - Фулхэм - 2:3

23.10 Саутгемптон - Арсенал - 1:1

23.10 Вулверхэмптон - Лестер - 0:4

23.10 Тоттенхэм - Ньюкасл - 1:2

24.10 Вест Хэм - Борнмут - 2:0



14-й тур



29.10 14:30 Лестер - Манчестер Сити

29.10 17:00 Борнмут - Тоттенхэм

29.10 17:00 Брентфорд - Вулверхэмптон

29.10 17:00 Брайтон - Челси

29.10 17:00 Кристал Пэлас - Саутгемптон

29.10 17:00 Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла

29.10 19:30 Фулхэм - Эвертон

29.10 21:45 Ливерпуль - Лидс

30.10 17:00 Арсенал - Ноттингем Форест

30.10 19:15 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм



15-й тур



05.11 18:00 Лидс - Борнмут

05.11 18:00 Манчестер Сити - Фулхэм

05.11 18:00 Ноттингем Форест - Брентфорд

05.11 18:00 Вулверхэмптон - Брайтон

05.11 20:30 Эвертон - Лестер

06.11 15:00 Челси - Арсенал

06.11 17:00 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед

06.11 17:00 Саутгемптон - Ньюкасл

06.11 17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас

06.11 19:30 Тоттенхэм - Ливерпуль



Время начала матчей - московское.