Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 20-го тура







Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.



Лучшие бомбардиры АПЛ в сезоне 2022/2023



Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 21 мяч, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 15, Айван Тони («Брентфорд») - 12, Александр Митрович («Фулхэм») - 11.



Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023

Результаты матчей



19-й тур



02.01 Брентфорд - Ливерпуль - 3:1

03.01 Арсенал - Ньюкасл - 0:0

03.01 Эвертон - Брайтон - 1:4

03.01 Лестер - Фулхэм - 0:1

03.01 Манчестер Юнайтед - Борнмут - 3:0

04.01 Саутгемптон - Ноттингем Форест - 0:1

04.01 Лидс - Вест Хэм - 2:2

04.01 Астон Вилла - Вулверхэмптон - 1:1

04.01 Кристал Пэлас - Тоттенхэм - 0:4

05.01 Челси - Манчестер Сити - 0:1



20-й тур



13.01 23:00 Астон Вилла - Лидс

14.01 15:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити

14.01 18:00 Брайтон - Ливерпуль

14.01 18:00 Эвертон - Саутгемптон

14.01 18:00 Ноттингем Форест - Лестер

14.01 18:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм

14.01 20:30 Брентфорд - Борнмут

15.01 17:00 Челси - Кристал Пэлас

15.01 17:00 Ньюкасл - Фулхэм

15.01 19:30 Тоттенхэм - Арсенал



21-й тур



21.01 15:30 Ливерпуль - Челси

21.01 18:00 Борнмут - Ноттингем Форест

21.01 18:00 Лестер - Брайтон

21.01 18:00 Саутгемптон - Астон Вилла

21.01 18:00 Вест Хэм - Эвертон

21.01 20:30 Кристал Пэлас - Ньюкасл

22.01 17:00 Лидс - Брентфорд

22.01 17:00 Манчестер Сити - Вулверхэмптон

22.01 19:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед

23.01 23:00 Фулхэм - Тоттенхэм



Время начала матчей - московское.



















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