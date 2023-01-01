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Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 20-го тура



Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

Лучшие бомбардиры АПЛ в сезоне 2022/2023

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 21 мяч, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 15, Айван Тони («Брентфорд») - 12, Александр Митрович («Фулхэм») - 11.

Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023


Результаты матчей

19-й тур

02.01 Брентфорд - Ливерпуль - 3:1
03.01 Арсенал - Ньюкасл - 0:0
03.01 Эвертон - Брайтон - 1:4
03.01 Лестер - Фулхэм - 0:1
03.01 Манчестер Юнайтед - Борнмут - 3:0
04.01 Саутгемптон - Ноттингем Форест - 0:1
04.01 Лидс - Вест Хэм - 2:2
04.01 Астон Вилла - Вулверхэмптон - 1:1
04.01 Кристал Пэлас - Тоттенхэм - 0:4
05.01 Челси - Манчестер Сити - 0:1

20-й тур

13.01 23:00 Астон Вилла - Лидс
14.01 15:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
14.01 18:00 Брайтон - Ливерпуль
14.01 18:00 Эвертон - Саутгемптон
14.01 18:00 Ноттингем Форест - Лестер
14.01 18:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм
14.01 20:30 Брентфорд - Борнмут
15.01 17:00 Челси - Кристал Пэлас
15.01 17:00 Ньюкасл - Фулхэм
15.01 19:30 Тоттенхэм - Арсенал

21-й тур

21.01 15:30 Ливерпуль - Челси
21.01 18:00 Борнмут - Ноттингем Форест
21.01 18:00 Лестер - Брайтон
21.01 18:00 Саутгемптон - Астон Вилла
21.01 18:00 Вест Хэм - Эвертон
21.01 20:30 Кристал Пэлас - Ньюкасл
22.01 17:00 Лидс - Брентфорд
22.01 17:00 Манчестер Сити - Вулверхэмптон
22.01 19:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед
23.01 23:00 Фулхэм - Тоттенхэм

Время начала матчей - московское.









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