Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 3 января







Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.



Лучшие бомбардиры АПЛ в сезоне 2022/2023



Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 21 мяч, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 13, Айван Тони («Брентфорд») - 12, Александр Митрович («Фулхэм») - 10.



Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023

Результаты матчей



18-й тур



30.12 Вест Хэм - Брентфорд - 0:2

30.12 Ливерпуль - Лестер - 2:1

31.12 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед - 0:1

31.12 Борнмут - Кристал Пэлас - 0:2

31.12 Фулхэм - Саутгемптон - 2:1

31.12 Манчестер Сити - Эвертон - 1:1

31.12 Ньюкасл - Лидс - 0:0

31.12 Брайтон - Арсенал - 2:4

01.01 Тоттенхэм - Астон Вилла - 0:2

01.01 Ноттингем Форест - Челси - 1:1



19-й тур



02.01 20:30 Брентфорд - Ливерпуль

03.01 22:45 Арсенал - Ньюкасл

03.01 22:45 Эвертон - Брайтон

03.01 22:45 Лестер - Фулхэм

03.01 23:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут

04.01 22:30 Саутгемптон - Ноттингем Форест

04.01 22:45 Лидс - Вест Хэм

04.01 23:00 Астон Вилла - Вулверхэмптон

04.01 23:00 Кристал Пэлас - Тоттенхэм

05.01 23:00 Челси - Манчестер Сити



20-й тур



13.01 23:00 Астон Вилла - Лидс

14.01 15:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити

14.01 18:00 Брайтон - Ливерпуль

14.01 18:00 Эвертон - Саутгемптон

14.01 18:00 Ноттингем Форест - Лестер

14.01 18:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм

14.01 20:30 Брентфорд - Борнмут

15.01 17:00 Челси - Кристал Пэлас

15.01 17:00 Ньюкасл - Фулхэм

15.01 19:30 Тоттенхэм - Арсенал



Время начала матчей - московское.



















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