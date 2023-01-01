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Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 3 января



Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

Лучшие бомбардиры АПЛ в сезоне 2022/2023

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 21 мяч, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 13, Айван Тони («Брентфорд») - 12, Александр Митрович («Фулхэм») - 10.

Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023


Результаты матчей

18-й тур

30.12 Вест Хэм - Брентфорд - 0:2
30.12 Ливерпуль - Лестер - 2:1
31.12 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед - 0:1
31.12 Борнмут - Кристал Пэлас - 0:2
31.12 Фулхэм - Саутгемптон - 2:1
31.12 Манчестер Сити - Эвертон - 1:1
31.12 Ньюкасл - Лидс - 0:0
31.12 Брайтон - Арсенал - 2:4
01.01 Тоттенхэм - Астон Вилла - 0:2
01.01 Ноттингем Форест - Челси - 1:1

19-й тур

02.01 20:30 Брентфорд - Ливерпуль
03.01 22:45 Арсенал - Ньюкасл
03.01 22:45 Эвертон - Брайтон
03.01 22:45 Лестер - Фулхэм
03.01 23:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут
04.01 22:30 Саутгемптон - Ноттингем Форест
04.01 22:45 Лидс - Вест Хэм
04.01 23:00 Астон Вилла - Вулверхэмптон
04.01 23:00 Кристал Пэлас - Тоттенхэм
05.01 23:00 Челси - Манчестер Сити

20-й тур

13.01 23:00 Астон Вилла - Лидс
14.01 15:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
14.01 18:00 Брайтон - Ливерпуль
14.01 18:00 Эвертон - Саутгемптон
14.01 18:00 Ноттингем Форест - Лестер
14.01 18:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм
14.01 20:30 Брентфорд - Борнмут
15.01 17:00 Челси - Кристал Пэлас
15.01 17:00 Ньюкасл - Фулхэм
15.01 19:30 Тоттенхэм - Арсенал

Время начала матчей - московское.









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