Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 31 декабря

Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.
На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.
Лучшие бомбардиры АПЛ в сезоне 2022/2023
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 20 мячей, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 13, Айван Тони («Брентфорд») - 11, Александр Митрович («Фулхэм») - 10.
Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023
Результаты матчей
17-й тур
26.12 Брентфорд - Тоттенхэм - 2:2
26.12 Кристал Пэлас - Фулхэм - 0:3
26.12 Эвертон - Вулверхэмптон - 1:2
26.12 Лестер - Ньюкасл - 0:3
26.12 Саутгемптон - Брайтон - 1:3
26.12 Астон Вилла - Ливерпуль - 1:3
26.12 Арсенал - Вест Хэм - 3:1
27.12 Челси - Борнмут - 2:0
27.12 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест - 3:0
28.12 Лидс - Манчестер Сити - 1:3
18-й тур
30.12 22:45 Вест Хэм - Брентфорд
30.12 23:00 Ливерпуль - Лестер
31.12 15:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
31.12 18:00 Борнмут - Кристал Пэлас
31.12 18:00 Фулхэм - Саутгемптон
31.12 18:00 Манчестер Сити - Эвертон
31.12 18:00 Ньюкасл - Лидс
31.12 20:30 Брайтон - Арсенал
01.01 17:00 Тоттенхэм - Астон Вилла
01.01 19:30 Ноттингем Форест - Челси
19-й тур
02.01 20:30 Брентфорд - Ливерпуль
03.01 22:45 Арсенал - Ньюкасл
03.01 22:45 Эвертон - Брайтон
03.01 22:45 Лестер - Фулхэм
03.01 23:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут
04.01 22:30 Саутгемптон - Ноттингем Форест
04.01 22:45 Лидс - Вест Хэм
04.01 23:00 Астон Вилла - Вулверхэмптон
04.01 23:00 Кристал Пэлас - Тоттенхэм
05.01 23:00 Челси - Манчестер Сити
Время начала матчей - московское.