



Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей АПЛ, турнирная таблица, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.





Турнирная таблица АПЛ 2022/2023



Положение команд на 21 апреля.



1. Арсенал - 74 очка

2. Манчестер Сити - 70

3. Манчестер Юнайтед - 59

4. Ньюкасл - 56

5. Тоттенхэм - 53

6. Астон Вилла - 50

7. Брайтон - 49

8. Ливерпуль - 47

9. Брентфорд - 43

10. Фулхэм - 42

11. Челси - 39

12. Кристал Пэлас - 36

13. Вулверхэмптон - 34

14. Борнмут - 33

15. Вест Хэм - 31

16. Лидс - 29

17. Эвертон - 27

18. Ноттингем Форест - 27

19. Лестер Сити - 25

20. Саутгемптон - 23





Лучшие бомбардиры АПЛ



Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 32 мяча, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 23, Айван Тони («Брентфорд») - 18, Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») - 15, Мохамед Салах («Ливерпуль») - 15.





Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023



Результаты матчей



31-й тур



15.04 Астон Вилла - Ньюкасл - 3:0

15.04 Челси - Брайтон - 1:2

15.04 Эвертон - Фулхэм - 1:3

15.04 Саутгемптон - Кристал Пэлас - 0:2

15.04 Тоттенхэм - Борнмут - 2:3

15.04 Вулверхэмптон - Брентфорд - 2:0

15.04 Манчестер Сити - Лестер - 3:1

16.04 Вест Хэм - Арсенал - 2:2

16.04 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед - 0:2

17.04 Лидс - Ливерпуль - 1:6



32-й тур



21.04 22:00 Арсенал - Саутгемптон

22.04 14:30 Фулхэм - Лидс

22.04 17:00 Брентфорд - Астон Вилла

22.04 17:00 Кристал Пэлас - Эвертон

22.04 17:00 Лестер - Вулверхэмптон

22.04 17:00 Ливерпуль - Ноттингем Форест

22.04 19:30 Манчестер Юнайтед - Челси

23.04 16:00 Борнмут - Вест Хэм

23.04 16:00 Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм

23.04 18:30 Брайтон - Манчестер Сити



33-й тур



25.04 21:30 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас

25.04 21:45 Астон Вилла - Фулхэм

25.04 22:00 Лидс - Лестер

26.04 21:30 Ноттингем Форест - Брайтон

26.04 21:45 Вест Хэм - Ливерпуль

26.04 21:45 Челси - Брентфорд

26.04 22:00 Манчестер Сити - Арсенал

27.04 21:45 Эвертон - Ньюкасл

27.04 21:45 Саутгемптон - Борнмут

27.04 22:15 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед



Время начала матчей - московское.