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Расписание чемпионата Англии по футболу АПЛ 2022/2023, результаты матчей



Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

Лучшие бомбардиры АПЛ в сезоне 2022/2023

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 28 мячей, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 22, Айван Тони («Брентфорд») - 17, Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») - 15.

Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023


Результаты матчей

29-й тур

01.04 Манчестер Сити – Ливерпуль - 4:1
01.04 Борнмут – Фулхэм - 2:1
01.04 Арсенал – Лидс - 4:1
01.04 Брайтон – Брентфорд - 3:3
01.04 Кристал Пэлас – Лестер - 2:1
01.04 Ноттингем Форест – Вулверхэмптон - 1:1
01.04 Челси – Астон Вилла - 0:2
02.04 Вест Хэм – Саутгемптон - 1:0
02.04 Ньюкасл – Манчестер Юнайтед - 2:0
03.04 Эвертон – Тоттенхэм - 1:1

Матчи 7-го тура

04.04 Борнмут – Брайтон - 0:2
04.04 Лидс – Ноттингем Форест - 2:1
04.04 Лестер – Астон Вилла - 1:2

Матч 8-го тура

04.04 Челси – Ливерпуль - 0:0

Матч 7-го тура

05.04 Вест Хэм – Ньюкасл - 1:5

Матч 25-го тура

05.04 Манчестер Юнайтед – Брентфорд - 1:0

30-й тур

08.04 14:30 Манчестер Юнайтед - Эвертон
08.04 17:00 Астон Вилла - Ноттингем Форест
08.04 17:00 Брентфорд - Ньюкасл
08.04 17:00 Фулхэм - Вест Хэм
08.04 17:00 Лестер - Борнмут
08.04 17:00 Тоттенхэм - Брайтон
08.04 17:00 Вулверхэмптон - Челси
08.04 19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити
09.04 16:00 Лидс - Кристал Пэлас
09.04 18:30 Ливерпуль - Арсенал

31-й тур

15.04 14:30 Астон Вилла - Ньюкасл
15.04 17:00 Челси - Брайтон
15.04 17:00 Эвертон - Фулхэм
15.04 17:00 Саутгемптон - Кристал Пэлас
15.04 17:00 Тоттенхэм - Борнмут
15.04 17:00 Вулверхэмптон - Брентфорд
15.04 19:30 Манчестер Сити - Лестер
16.04 16:00 Вест Хэм - Арсенал
16.04 18:30 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
17.04 22:00 Лидс - Ливерпуль

Время начала матчей - московское.









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