Расписание чемпионата Англии по футболу АПЛ 2022/2023, результаты матчей

Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.
На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.
Лучшие бомбардиры АПЛ в сезоне 2022/2023
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 28 мячей, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 22, Айван Тони («Брентфорд») - 17, Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») - 15.
Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023
Результаты матчей
29-й тур
01.04 Манчестер Сити – Ливерпуль - 4:1
01.04 Борнмут – Фулхэм - 2:1
01.04 Арсенал – Лидс - 4:1
01.04 Брайтон – Брентфорд - 3:3
01.04 Кристал Пэлас – Лестер - 2:1
01.04 Ноттингем Форест – Вулверхэмптон - 1:1
01.04 Челси – Астон Вилла - 0:2
02.04 Вест Хэм – Саутгемптон - 1:0
02.04 Ньюкасл – Манчестер Юнайтед - 2:0
03.04 Эвертон – Тоттенхэм - 1:1
Матчи 7-го тура
04.04 Борнмут – Брайтон - 0:2
04.04 Лидс – Ноттингем Форест - 2:1
04.04 Лестер – Астон Вилла - 1:2
Матч 8-го тура
04.04 Челси – Ливерпуль - 0:0
Матч 7-го тура
05.04 Вест Хэм – Ньюкасл - 1:5
Матч 25-го тура
05.04 Манчестер Юнайтед – Брентфорд - 1:0
30-й тур
08.04 14:30 Манчестер Юнайтед - Эвертон
08.04 17:00 Астон Вилла - Ноттингем Форест
08.04 17:00 Брентфорд - Ньюкасл
08.04 17:00 Фулхэм - Вест Хэм
08.04 17:00 Лестер - Борнмут
08.04 17:00 Тоттенхэм - Брайтон
08.04 17:00 Вулверхэмптон - Челси
08.04 19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити
09.04 16:00 Лидс - Кристал Пэлас
09.04 18:30 Ливерпуль - Арсенал
31-й тур
15.04 14:30 Астон Вилла - Ньюкасл
15.04 17:00 Челси - Брайтон
15.04 17:00 Эвертон - Фулхэм
15.04 17:00 Саутгемптон - Кристал Пэлас
15.04 17:00 Тоттенхэм - Борнмут
15.04 17:00 Вулверхэмптон - Брентфорд
15.04 19:30 Манчестер Сити - Лестер
16.04 16:00 Вест Хэм - Арсенал
16.04 18:30 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
17.04 22:00 Лидс - Ливерпуль
Время начала матчей - московское.