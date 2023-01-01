Расписание чемпионата Англии по футболу АПЛ 2022/2023, результаты матчей





Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.



Лучшие бомбардиры АПЛ в сезоне 2022/2023



Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 28 мячей, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 22, Айван Тони («Брентфорд») - 17, Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») - 15.





Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023



Результаты матчей



29-й тур



01.04 Манчестер Сити – Ливерпуль - 4:1

01.04 Борнмут – Фулхэм - 2:1

01.04 Арсенал – Лидс - 4:1

01.04 Брайтон – Брентфорд - 3:3

01.04 Кристал Пэлас – Лестер - 2:1

01.04 Ноттингем Форест – Вулверхэмптон - 1:1

01.04 Челси – Астон Вилла - 0:2

02.04 Вест Хэм – Саутгемптон - 1:0

02.04 Ньюкасл – Манчестер Юнайтед - 2:0

03.04 Эвертон – Тоттенхэм - 1:1



Матчи 7-го тура



04.04 Борнмут – Брайтон - 0:2

04.04 Лидс – Ноттингем Форест - 2:1

04.04 Лестер – Астон Вилла - 1:2



Матч 8-го тура



04.04 Челси – Ливерпуль - 0:0



Матч 7-го тура



05.04 Вест Хэм – Ньюкасл - 1:5



Матч 25-го тура



05.04 Манчестер Юнайтед – Брентфорд - 1:0



30-й тур



08.04 14:30 Манчестер Юнайтед - Эвертон

08.04 17:00 Астон Вилла - Ноттингем Форест

08.04 17:00 Брентфорд - Ньюкасл

08.04 17:00 Фулхэм - Вест Хэм

08.04 17:00 Лестер - Борнмут

08.04 17:00 Тоттенхэм - Брайтон

08.04 17:00 Вулверхэмптон - Челси

08.04 19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити

09.04 16:00 Лидс - Кристал Пэлас

09.04 18:30 Ливерпуль - Арсенал



31-й тур



15.04 14:30 Астон Вилла - Ньюкасл

15.04 17:00 Челси - Брайтон

15.04 17:00 Эвертон - Фулхэм

15.04 17:00 Саутгемптон - Кристал Пэлас

15.04 17:00 Тоттенхэм - Борнмут

15.04 17:00 Вулверхэмптон - Брентфорд

15.04 19:30 Манчестер Сити - Лестер

16.04 16:00 Вест Хэм - Арсенал

16.04 18:30 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед

17.04 22:00 Лидс - Ливерпуль



Время начала матчей - московское.