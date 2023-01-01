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Расписание матчей 21 тура чемпионата Англии по футболу 2022/2023



Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

Лучшие бомбардиры АПЛ в сезоне 2022/2023

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 21 мяч, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 15, Айван Тони («Брентфорд») - 13, Александр Митрович («Фулхэм») - 11.

Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023


Результаты матчей

20-й тур

13.01 Астон Вилла - Лидс - 2:1
14.01 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 2:1
14.01 Брайтон - Ливерпуль - 3:0
14.01 Эвертон - Саутгемптон - 1:2
14.01 Ноттингем Форест - Лестер - 2:0
14.01 Вулверхэмптон - Вест Хэм - 1:0
14.01 Брентфорд - Борнмут - 2:0
15.01 Челси - Кристал Пэлас - 1:0
15.01 Ньюкасл - Фулхэм - 1:0
15.01 Тоттенхэм - Арсенал - 0:2

21-й тур

21.01 15:30 Ливерпуль - Челси
21.01 18:00 Борнмут - Ноттингем Форест
21.01 18:00 Лестер - Брайтон
21.01 18:00 Саутгемптон - Астон Вилла
21.01 18:00 Вест Хэм - Эвертон
21.01 20:30 Кристал Пэлас - Ньюкасл
22.01 17:00 Лидс - Брентфорд
22.01 17:00 Манчестер Сити - Вулверхэмптон
22.01 19:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед
23.01 23:00 Фулхэм - Тоттенхэм

22-й тур

03.02 23:00 Челси - Фулхэм
04.02 15:30 Эвертон - Арсенал
04.02 18:00 Астон Вилла - Лестер
04.02 18:00 Брентфорд - Саутгемптон
04.02 18:00 Брайтон - Борнмут
04.02 18:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
04.02 18:00 Вулверхэмптон - Ливерпуль
04.02 20:30 Ньюкасл Юнайтед - Вест Хэм
05.02 17:00 Ноттингем Форест - Лидс
05.02 19:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити

Время начала матчей - московское.









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