Расписание матчей чемпионата Англии АПЛ 2022/2023, результаты матчей





Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.



Лучшие бомбардиры АПЛ в сезоне 2022/2023



Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 30 мячей, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 23, Айван Тони («Брентфорд») - 18, Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») - 15.





Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023



Результаты матчей



30-й тур



08.04 Манчестер Юнайтед - Эвертон - 2:0

08.04 Астон Вилла - Ноттингем Форест - 2:0

08.04 Брентфорд - Ньюкасл - 1:2

08.04 Фулхэм - Вест Хэм - 0:1

08.04 Лестер - Борнмут - 0:1

08.04 Тоттенхэм - Брайтон - 2:1

08.04 Вулверхэмптон - Челси - 1:0

08.04 Саутгемптон - Манчестер Сити - 1:4

09.04 Лидс - Кристал Пэлас - 1:5

09.04 Ливерпуль - Арсенал - 2:2



31-й тур



15.04 14:30 Астон Вилла - Ньюкасл

15.04 17:00 Челси - Брайтон

15.04 17:00 Эвертон - Фулхэм

15.04 17:00 Саутгемптон - Кристал Пэлас

15.04 17:00 Тоттенхэм - Борнмут

15.04 17:00 Вулверхэмптон - Брентфорд

15.04 19:30 Манчестер Сити - Лестер

16.04 16:00 Вест Хэм - Арсенал

16.04 18:30 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед

17.04 22:00 Лидс - Ливерпуль



32-й тур



21.04 22:00 Арсенал - Саутгемптон

22.04 14:30 Фулхэм - Лидс

22.04 17:00 Брентфорд - Астон Вилла

22.04 17:00 Кристал Пэлас - Эвертон

22.04 17:00 Лестер - Вулверхэмптон

22.04 17:00 Ливерпуль - Ноттингем Форест

22.04 19:30 Манчестер Юнайтед - Челси

23.04 16:00 Борнмут - Вест Хэм

23.04 16:00 Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм

23.04 18:30 Брайтон - Манчестер Сити



Время начала матчей - московское.