Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.
На странице представлено расписание матчей АПЛ, турнирная таблица, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.
Турнирная таблица АПЛ 2022/2023
Положение команд на 21 апреля.
1. Арсенал - 74 очка
2. Манчестер Сити - 70
3. Манчестер Юнайтед - 59
4. Ньюкасл - 56
5. Тоттенхэм - 53
6. Астон Вилла - 50
7. Брайтон - 49
8. Ливерпуль - 47
9. Брентфорд - 43
10. Фулхэм - 42
11. Челси - 39
12. Кристал Пэлас - 36
13. Вулверхэмптон - 34
14. Борнмут - 33
15. Вест Хэм - 31
16. Лидс - 29
17. Эвертон - 27
18. Ноттингем Форест - 27
19. Лестер Сити - 25
20. Саутгемптон - 23
Лучшие бомбардиры АПЛ
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 32 мяча, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 23, Айван Тони («Брентфорд») - 18, Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») - 15, Мохамед Салах («Ливерпуль») - 15.
Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023
Результаты матчей
31-й тур
15.04 Астон Вилла - Ньюкасл - 3:0
15.04 Челси - Брайтон - 1:2
15.04 Эвертон - Фулхэм - 1:3
15.04 Саутгемптон - Кристал Пэлас - 0:2
15.04 Тоттенхэм - Борнмут - 2:3
15.04 Вулверхэмптон - Брентфорд - 2:0
15.04 Манчестер Сити - Лестер - 3:1
16.04 Вест Хэм - Арсенал - 2:2
16.04 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед - 0:2
17.04 Лидс - Ливерпуль - 1:6
32-й тур
21.04 22:00 Арсенал - Саутгемптон
22.04 14:30 Фулхэм - Лидс
22.04 17:00 Брентфорд - Астон Вилла
22.04 17:00 Кристал Пэлас - Эвертон
22.04 17:00 Лестер - Вулверхэмптон
22.04 17:00 Ливерпуль - Ноттингем Форест
22.04 19:30 Манчестер Юнайтед - Челси
23.04 16:00 Борнмут - Вест Хэм
23.04 16:00 Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм
23.04 18:30 Брайтон - Манчестер Сити
33-й тур
25.04 21:30 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
25.04 21:45 Астон Вилла - Фулхэм
25.04 22:00 Лидс - Лестер
26.04 21:30 Ноттингем Форест - Брайтон
26.04 21:45 Вест Хэм - Ливерпуль
26.04 21:45 Челси - Брентфорд
26.04 22:00 Манчестер Сити - Арсенал
27.04 21:45 Эвертон - Ньюкасл
27.04 21:45 Саутгемптон - Борнмут
27.04 22:15 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Время начала матчей - московское.