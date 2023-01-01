Расписание матчей чемпионата Англии по футболу 2022/2023







Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.



Лучшие бомбардиры АПЛ в сезоне 2022/2023



Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 21 мяч, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 15, Айван Тони («Брентфорд») - 13, Александр Митрович («Фулхэм») - 11.



Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023

Результаты матчей



20-й тур



13.01 Астон Вилла - Лидс - 2:1

14.01 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 2:1

14.01 Брайтон - Ливерпуль - 3:0

14.01 Эвертон - Саутгемптон - 1:2

14.01 Ноттингем Форест - Лестер - 2:0

14.01 Вулверхэмптон - Вест Хэм - 1:0

14.01 Брентфорд - Борнмут - 2:0

15.01 Челси - Кристал Пэлас - 1:0

15.01 Ньюкасл - Фулхэм - 1:0

15.01 Тоттенхэм - Арсенал - 0:2



21-й тур



21.01 15:30 Ливерпуль - Челси

21.01 18:00 Борнмут - Ноттингем Форест

21.01 18:00 Лестер - Брайтон

21.01 18:00 Саутгемптон - Астон Вилла

21.01 18:00 Вест Хэм - Эвертон

21.01 20:30 Кристал Пэлас - Ньюкасл

22.01 17:00 Лидс - Брентфорд

22.01 17:00 Манчестер Сити - Вулверхэмптон

22.01 19:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед

23.01 23:00 Фулхэм - Тоттенхэм



22-й тур



03.02 23:00 Челси - Фулхэм

04.02 15:30 Эвертон - Арсенал

04.02 18:00 Астон Вилла - Лестер

04.02 18:00 Брентфорд - Саутгемптон

04.02 18:00 Брайтон - Борнмут

04.02 18:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас

04.02 18:00 Вулверхэмптон - Ливерпуль

04.02 20:30 Ньюкасл Юнайтед - Вест Хэм

05.02 17:00 Ноттингем Форест - Лидс

05.02 19:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити



Время начала матчей - московское.



















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