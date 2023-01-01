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Расписание матчей чемпионата Англии по футболу АПЛ 2022/2023, результаты матчей



Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

Лучшие бомбардиры АПЛ в сезоне 2022/2023

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 30 мячей, Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 23, Айван Тони («Брентфорд») - 18, Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») - 15.

Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023


Результаты матчей

30-й тур

08.04 Манчестер Юнайтед - Эвертон - 2:0
08.04 Астон Вилла - Ноттингем Форест - 2:0
08.04 Брентфорд - Ньюкасл - 1:2
08.04 Фулхэм - Вест Хэм - 0:1
08.04 Лестер - Борнмут - 0:1
08.04 Тоттенхэм - Брайтон - 2:1
08.04 Вулверхэмптон - Челси - 1:0
08.04 Саутгемптон - Манчестер Сити - 1:4
09.04 Лидс - Кристал Пэлас - 1:5
09.04 Ливерпуль - Арсенал - 2:2

31-й тур

15.04 14:30 Астон Вилла - Ньюкасл
15.04 17:00 Челси - Брайтон
15.04 17:00 Эвертон - Фулхэм
15.04 17:00 Саутгемптон - Кристал Пэлас
15.04 17:00 Тоттенхэм - Борнмут
15.04 17:00 Вулверхэмптон - Брентфорд
15.04 19:30 Манчестер Сити - Лестер
16.04 16:00 Вест Хэм - Арсенал
16.04 18:30 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
17.04 22:00 Лидс - Ливерпуль

32-й тур

21.04 22:00 Арсенал - Саутгемптон
22.04 14:30 Фулхэм - Лидс
22.04 17:00 Брентфорд - Астон Вилла
22.04 17:00 Кристал Пэлас - Эвертон
22.04 17:00 Лестер - Вулверхэмптон
22.04 17:00 Ливерпуль - Ноттингем Форест
22.04 19:30 Манчестер Юнайтед - Челси
23.04 16:00 Борнмут - Вест Хэм
23.04 16:00 Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм
23.04 18:30 Брайтон - Манчестер Сити

Время начала матчей - московское.









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