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Бундеслига. Чемпионат Германии по футболу 2022/2023. Расписание трансляций матчей 1-го тура


Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023, который проводит Бундеслига, начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

На странице представлено расписание матчей Бундеслиги, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Германии по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

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Расписание трансляций чемпионата Германии по футболу 2022/2023


Результаты матчей Бундеслиги

1-й тур

05.08 21:30 Айнтрахт - Бавария (Матч ТВ)
06.08 16:30 Унион - Герта (Матч Футбол 3)
06.08 16:30 Боруссия М - Хоффенхайм (Матч Футбол 2)
06.08 16:30 Вольфсбург - Вердер (Матч Футбол 1)
06.08 16:30 Бохум - Майнц
06.08 16:30 Аугсбург - Фрайбург
06.08 19:30 Боруссия Д - Байер (Матч Футбол 3, Матч ТВ 07.08 в 01:40)
07.08 16:30 Штутгарт - РБ Лейпциг (Матч Футбол 3)
07.08 18:30 Кёльн - Шальке-04 (Матч Футбол 3)


2-й тур

12.08 Бавария - Вольфсбург
12.08 Байер - Аугсбург
12.08 РБ Лейпциг - Кёльн
12.08 Фрайбург - Боруссия Д
12.08 Майнц - Унион
12.08 Хоффенхайм - Бохум
12.08 Герта - Айнтрахт
12.08 Шальке-04 - Боруссия М
12.08 Вердер - Штутгарт

3-й тур

19.08 Боруссия Д - Вердер
19.08 Байер - Хоффенхайм
19.08 Унион - РБ Лейпциг
19.08 Боруссия М - Герта
19.08 Айнтрахт - Кёльн
19.08 Вольфсбург - Шальке-04
19.08 Бохум - Бавария
19.08 Аугсбург - Майнц
19.08 Штутгарт - Фрайбург









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    Бундеслига. Чемпионат Германии по футболу 2022/2023. Расписание трансляций матчей 1-го тура

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