



Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023, который проводит Бундеслига, начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей Бундеслиги, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Германии по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



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Расписание трансляций чемпионата Германии по футболу 2022/2023



Результаты матчей Бундеслиги



1-й тур



05.08 21:30 Айнтрахт - Бавария (Матч ТВ)

06.08 16:30 Унион - Герта (Матч Футбол 3)

06.08 16:30 Боруссия М - Хоффенхайм (Матч Футбол 2)

06.08 16:30 Вольфсбург - Вердер (Матч Футбол 1)

06.08 16:30 Бохум - Майнц

06.08 16:30 Аугсбург - Фрайбург

06.08 19:30 Боруссия Д - Байер (Матч Футбол 3, Матч ТВ 07.08 в 01:40)

07.08 16:30 Штутгарт - РБ Лейпциг (Матч Футбол 3)

07.08 18:30 Кёльн - Шальке-04 (Матч Футбол 3)





2-й тур



12.08 Бавария - Вольфсбург

12.08 Байер - Аугсбург

12.08 РБ Лейпциг - Кёльн

12.08 Фрайбург - Боруссия Д

12.08 Майнц - Унион

12.08 Хоффенхайм - Бохум

12.08 Герта - Айнтрахт

12.08 Шальке-04 - Боруссия М

12.08 Вердер - Штутгарт



3-й тур



19.08 Боруссия Д - Вердер

19.08 Байер - Хоффенхайм

19.08 Унион - РБ Лейпциг

19.08 Боруссия М - Герта

19.08 Айнтрахт - Кёльн

19.08 Вольфсбург - Шальке-04

19.08 Бохум - Бавария

19.08 Аугсбург - Майнц

19.08 Штутгарт - Фрайбург