Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 2-й тур чемпионата Германии по футболу





Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023, который проводит Бундеслига, начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей Бундеслиги, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Германии по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Карим Онисиво («Майнц»), Джамал Мусиала («Бавария») - по 2.





Расписание трансляций чемпионата Германии по футболу 2022/2023



Результаты матчей Бундеслиги



1-й тур



05.08 Айнтрахт Ф - Бавария - 1:6

06.08 Унион - Герта - 3:1

06.08 Боруссия М - Хоффенхайм - 3:1

06.08 Вольфсбург - Вердер - 2:2

06.08 Бохум - Майнц - 1:2

06.08 Аугсбург - Фрайбург - 0:4

06.08 Боруссия Д - Байер - 1:0

07.08 Штутгарт - РБ Лейпциг - 1:1

07.08 Кёльн - Шальке-04 - 3:1



2-й тур



12.08 21:30 Фрайбург - Боруссия Д (Матч ТВ, Матч Футбол 3)

13.08 16:30 Байер - Аугсбург (Матч Футбол 1)

13.08 16:30 РБ Лейпциг - Кёльн (Матч Футбол 3)

13.08 16:30 Хоффенхайм - Бохум

13.08 16:30 Герта - Айнтрахт Ф

13.08 16:30 Вердер - Штутгарт (Матч Футбол 2)

13.08 19:30 Шальке-04 - Боруссия М (Матч Футбол 3)

14.08 16:30 Майнц - Унион (Матч Футбол 3)

14.08 18:30 Бавария - Вольфсбург (Матч Футбол 3, Матч ТВ 15.08 в 04:10)



3-й тур



19.08.2022 Боруссия Д - Вердер

19.08.2022 Байер - Хоффенхайм

19.08.2022 Унион - РБ Лейпциг

19.08.2022 Боруссия М - Герта

19.08.2022 Айнтрахт Ф - Кёльн

19.08.2022 Вольфсбург - Шальке-04

19.08.2022 Бохум - Бавария

19.08.2022 Аугсбург - Майнц

19.08.2022 Штутгарт - Фрайбург