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Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 2-й тур чемпионата Германии по футболу


Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023, который проводит Бундеслига, начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

На странице представлено расписание матчей Бундеслиги, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Германии по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

Карим Онисиво («Майнц»), Джамал Мусиала («Бавария») - по 2.

Расписание трансляций чемпионата Германии по футболу 2022/2023


Результаты матчей Бундеслиги

1-й тур

05.08 Айнтрахт Ф - Бавария - 1:6
06.08 Унион - Герта - 3:1
06.08 Боруссия М - Хоффенхайм - 3:1
06.08 Вольфсбург - Вердер - 2:2
06.08 Бохум - Майнц - 1:2
06.08 Аугсбург - Фрайбург - 0:4
06.08 Боруссия Д - Байер - 1:0
07.08 Штутгарт - РБ Лейпциг - 1:1
07.08 Кёльн - Шальке-04 - 3:1

2-й тур

12.08 21:30 Фрайбург - Боруссия Д (Матч ТВ, Матч Футбол 3)
13.08 16:30 Байер - Аугсбург (Матч Футбол 1)
13.08 16:30 РБ Лейпциг - Кёльн (Матч Футбол 3)
13.08 16:30 Хоффенхайм - Бохум
13.08 16:30 Герта - Айнтрахт Ф
13.08 16:30 Вердер - Штутгарт (Матч Футбол 2)
13.08 19:30 Шальке-04 - Боруссия М (Матч Футбол 3)
14.08 16:30 Майнц - Унион (Матч Футбол 3)
14.08 18:30 Бавария - Вольфсбург (Матч Футбол 3, Матч ТВ 15.08 в 04:10)

3-й тур

19.08.2022 Боруссия Д - Вердер
19.08.2022 Байер - Хоффенхайм
19.08.2022 Унион - РБ Лейпциг
19.08.2022 Боруссия М - Герта
19.08.2022 Айнтрахт Ф - Кёльн
19.08.2022 Вольфсбург - Шальке-04
19.08.2022 Бохум - Бавария
19.08.2022 Аугсбург - Майнц
19.08.2022 Штутгарт - Фрайбург









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