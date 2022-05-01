Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 1-й тур чемпионата Италии по футболу

Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начнется 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
На странице представлено расписание матчей Серии А, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Италии по футболу.
Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023
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Расписание трансляций чемпионата Италии по футболу 2022/2023
Результаты матчей Серии А
1-й тур
13.08 19:30 Милан - Удинезе (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
13.08 19:30 Сампдория - Аталанта (Матч Футбол 2)
13.08 21:45 Лечче - Интер (Матч Футбол 1)
13.08 21:45 Монца - Торино (Матч Футбол 2)
14.08 19:30 Фиорентина - Кремонезе (Матч Футбол 2)
14.08 19:30 Лацио - Болонья (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
14.08 21:45 Специя - Эмполи (Матч Футбол 2)
14.08 21:45 Салернитана - Рома (Матч Футбол 1)
15.08 19:30 Верона - Наполи
15.08 21:45 Ювентус - Сассуоло
2-й тур
20.08 19:30 Удинезе - Салернитана
20.08 19:30 Торино - Лацио
20.08 21:45 Сассуоло - Лечче
20.08 21:45 Интер - Специя
21.08 19:30 Наполи - Монца
21.08 19:30 Эмполи - Фиорентина
21.08 21:45 Болонья - Верона
21.08 21:45 Аталанта - Милан
22.08 19:30 Рома - Кремонезе
22.08 21:45 Сампдория - Ювентус
3-й тур
26.08 19:30 Монца - Удинезе
26.08 21:45 Лацио - Интер
27.08 19:30 Ювентус - Рома
27.08 19:30 Кремонезе - Торино
27.08 21:45 Милан - Болонья
27.08 21:45 Специя - Сассуоло
28.08 19:30 Салернитана - Сампдория
28.08 19:30 Верона - Аталанта
28.08 21:45 Лечче - Эмполи
28.08 21:45 Фиорентина - Наполи