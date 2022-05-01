Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 1-й тур чемпионата Италии по футболу


Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начнется 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей Серии А, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Италии по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

-

Расписание трансляций чемпионата Италии по футболу 2022/2023


Результаты матчей Серии А

1-й тур

13.08 19:30 Милан - Удинезе (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
13.08 19:30 Сампдория - Аталанта (Матч Футбол 2)
13.08 21:45 Лечче - Интер (Матч Футбол 1)
13.08 21:45 Монца - Торино (Матч Футбол 2)
14.08 19:30 Фиорентина - Кремонезе (Матч Футбол 2)
14.08 19:30 Лацио - Болонья (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
14.08 21:45 Специя - Эмполи (Матч Футбол 2)
14.08 21:45 Салернитана - Рома (Матч Футбол 1)
15.08 19:30 Верона - Наполи
15.08 21:45 Ювентус - Сассуоло

2-й тур

20.08 19:30 Удинезе - Салернитана
20.08 19:30 Торино - Лацио
20.08 21:45 Сассуоло - Лечче
20.08 21:45 Интер - Специя
21.08 19:30 Наполи - Монца
21.08 19:30 Эмполи - Фиорентина
21.08 21:45 Болонья - Верона
21.08 21:45 Аталанта - Милан
22.08 19:30 Рома - Кремонезе
22.08 21:45 Сампдория - Ювентус

3-й тур

26.08 19:30 Монца - Удинезе
26.08 21:45 Лацио - Интер
27.08 19:30 Ювентус - Рома
27.08 19:30 Кремонезе - Торино
27.08 21:45 Милан - Болонья
27.08 21:45 Специя - Сассуоло
28.08 19:30 Салернитана - Сампдория
28.08 19:30 Верона - Аталанта
28.08 21:45 Лечче - Эмполи
28.08 21:45 Фиорентина - Наполи









  • Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 2-й тур чемпионата Германии по ...
  • Время начала «Лацио» - «Милан» 24 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире ...
  • Время начала «Болонья» - «Сампдория» 11 апреля 2022. Расписание трансляций ...
  • Чемпионат Италии по футболу 2017/2018. Расписание матчей
  • Чемпионат Италии по футболу 2016/2017
    •




    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 1-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начнется 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 2-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 2-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 5-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    «Ференцварош» - «Карабах»: попадет ли команда Черчесова в отборочный раунд, прогноз, где смотреть

    Ференцварош, Карабах

    В рамках квалификации Лиги чемпионов 9 августа состоится ответный матч между венгерским «Ференцварошем» и азербайджанским «Карабахом».









    Время начала Суперкубка УЕФА 2022 «Реал» - «Айнтрахт» 10 августа. Где смотреть в прямом эфире
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 9 августа 2022. Ковид статистика на сегодня
    Какая погода в Сочи 11 августа 2022 года
    Какая погода в Сочи 10 августа 2022 года
    Какая погода в Санкт-Петербурге 11 августа 2022 года
    Какая погода в Санкт-Петербурге 10 августа 2022 года
    Какая погода в Москве 11 августа 2022 года
    Какая погода в Москве 10 августа 2022 года
    Где находится поместье Трампа во Флориде, фото поместья Трампа
    Гороскоп Рыбы на 11 августа 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru