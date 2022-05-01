Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 1-й тур чемпионата Италии по футболу





Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начнется 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей Серии А, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Италии по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



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Расписание трансляций чемпионата Италии по футболу 2022/2023



Результаты матчей Серии А



1-й тур



13.08 19:30 Милан - Удинезе (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

13.08 19:30 Сампдория - Аталанта (Матч Футбол 2)

13.08 21:45 Лечче - Интер (Матч Футбол 1)

13.08 21:45 Монца - Торино (Матч Футбол 2)

14.08 19:30 Фиорентина - Кремонезе (Матч Футбол 2)

14.08 19:30 Лацио - Болонья (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

14.08 21:45 Специя - Эмполи (Матч Футбол 2)

14.08 21:45 Салернитана - Рома (Матч Футбол 1)

15.08 19:30 Верона - Наполи

15.08 21:45 Ювентус - Сассуоло



2-й тур



20.08 19:30 Удинезе - Салернитана

20.08 19:30 Торино - Лацио

20.08 21:45 Сассуоло - Лечче

20.08 21:45 Интер - Специя

21.08 19:30 Наполи - Монца

21.08 19:30 Эмполи - Фиорентина

21.08 21:45 Болонья - Верона

21.08 21:45 Аталанта - Милан

22.08 19:30 Рома - Кремонезе

22.08 21:45 Сампдория - Ювентус



3-й тур



26.08 19:30 Монца - Удинезе

26.08 21:45 Лацио - Интер

27.08 19:30 Ювентус - Рома

27.08 19:30 Кремонезе - Торино

27.08 21:45 Милан - Болонья

27.08 21:45 Специя - Сассуоло

28.08 19:30 Салернитана - Сампдория

28.08 19:30 Верона - Аталанта

28.08 21:45 Лечче - Эмполи

28.08 21:45 Фиорентина - Наполи