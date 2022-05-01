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Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 2-й тур чемпионата Италии по футболу


Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей Серии А, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Италии по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

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Расписание трансляций чемпионата Италии по футболу 2022/2023


Результаты матчей Серии А

1-й тур

13.08 Милан - Удинезе - 4:2
13.08 Сампдория - Аталанта - 0:2
13.08 Лечче - Интер - 1:2
13.08 Монца - Торино - 1:2
14.08 Фиорентина - Кремонезе - 3:2
14.08 Лацио - Болонья - 2:1
14.08 Салернитана - Рома - 0:1
14.08 Специя - Эмполи - 1:0
15.08 Верона - Наполи - 2:5
15.08 Ювентус - Сассуоло - 3:0

2-й тур

20.08 19:30 Торино - Лацио (Матч Футбол 1)
20.08 19:30 Удинезе - Салернитана (Матч Футбол 2)
20.08 21:45 Интер - Специя (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
20.08 21:45 Сассуоло - Лечче (Матч Футбол 2)
21.08 19:30 Эмполи - Фиорентина (Матч Футбол 2)
21.08 19:30 Наполи - Монца (Матч Футбол 1)
21.08 21:45 Аталанта - Милан (Матч ТВ)
21.08 21:45 Болонья - Верона (Матч Футбол 2)
22.08 19:30 Рома - Кремонезе
22.08 21:45 Сампдория - Ювентус

3-й тур

26.08 19:30 Монца - Удинезе
26.08 21:45 Лацио - Интер
27.08 19:30 Кремонезе - Торино
27.08 19:30 Ювентус - Рома
27.08 21:45 Милан - Болонья
27.08 21:45 Специя - Сассуоло
28.08 19:30 Верона - Аталанта
28.08 19:30 Салернитана - Сампдория
28.08 21:45 Фиорентина - Наполи
28.08 21:45 Лечче - Эмполи









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