Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 2-й тур чемпионата Италии по футболу





Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей Серии А, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Италии по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



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Расписание трансляций чемпионата Италии по футболу 2022/2023



Результаты матчей Серии А



1-й тур



13.08 Милан - Удинезе - 4:2

13.08 Сампдория - Аталанта - 0:2

13.08 Лечче - Интер - 1:2

13.08 Монца - Торино - 1:2

14.08 Фиорентина - Кремонезе - 3:2

14.08 Лацио - Болонья - 2:1

14.08 Салернитана - Рома - 0:1

14.08 Специя - Эмполи - 1:0

15.08 Верона - Наполи - 2:5

15.08 Ювентус - Сассуоло - 3:0



2-й тур



20.08 19:30 Торино - Лацио (Матч Футбол 1)

20.08 19:30 Удинезе - Салернитана (Матч Футбол 2)

20.08 21:45 Интер - Специя (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

20.08 21:45 Сассуоло - Лечче (Матч Футбол 2)

21.08 19:30 Эмполи - Фиорентина (Матч Футбол 2)

21.08 19:30 Наполи - Монца (Матч Футбол 1)

21.08 21:45 Аталанта - Милан (Матч ТВ)

21.08 21:45 Болонья - Верона (Матч Футбол 2)

22.08 19:30 Рома - Кремонезе

22.08 21:45 Сампдория - Ювентус



3-й тур



26.08 19:30 Монца - Удинезе

26.08 21:45 Лацио - Интер

27.08 19:30 Кремонезе - Торино

27.08 19:30 Ювентус - Рома

27.08 21:45 Милан - Болонья

27.08 21:45 Специя - Сассуоло

28.08 19:30 Верона - Аталанта

28.08 19:30 Салернитана - Сампдория

28.08 21:45 Фиорентина - Наполи

28.08 21:45 Лечче - Эмполи