



Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей Серии А, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Италии по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Хвича Кварацхелия («Наполи») - 3.





Расписание трансляций чемпионата Италии по футболу 2022/2023



Результаты матчей Серии А



2-й тур



20.08 Торино - Лацио - 0:0

20.08 Удинезе - Салернитана - 0:0

20.08 Интер - Специя - 3:0

20.08 Сассуоло - Лечче - 1:0

21.08 Эмполи - Фиорентина - 0:0

21.08 Наполи - Монца - 4:0

21.08 Аталанта - Милан - 1:1

21.08 Болонья - Верона - 1:1

22.08 Рома - Кремонезе - 1:0

22.08 Сампдория - Ювентус - 0:0



3-й тур



26.08 19:30 Монца - Удинезе (Матч Футбол 1)

26.08 21:45 Лацио - Интер (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

27.08 19:30 Кремонезе - Торино (Матч Футбол 2)

27.08 19:30 Ювентус - Рома (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

27.08 21:45 Милан - Болонья (Матч Футбол 1)

27.08 21:45 Специя - Сассуоло (Матч Футбол 2)

28.08 19:30 Верона - Аталанта (Матч Футбол 1)

28.08 19:30 Салернитана - Сампдория (Матч Футбол 2)

28.08 21:45 Фиорентина - Наполи (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

28.08 21:45 Лечче - Эмполи (Матч Футбол 2)



4-й тур



30.08 19:30 Сассуоло - Милан

30.08 21:45 Интер - Кремонезе

30.08 21:45 Рома - Монца

31.08 19:30 Эмполи - Верона

31.08 19:30 Сампдория - Лацио

31.08 19:30 Удинезе - Фиорентина

31.08 21:45 Ювентус - Специя

31.08 21:45 Наполи - Лечче

01.09 21:45 Аталанта - Торино

01.09 21:45 Болонья - Салернитана