Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 3-й тур чемпионата Италии по футболу


Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей Серии А, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Италии по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

Хвича Кварацхелия («Наполи») - 3.

Расписание трансляций чемпионата Италии по футболу 2022/2023


Результаты матчей Серии А

2-й тур

20.08 Торино - Лацио - 0:0
20.08 Удинезе - Салернитана - 0:0
20.08 Интер - Специя - 3:0
20.08 Сассуоло - Лечче - 1:0
21.08 Эмполи - Фиорентина - 0:0
21.08 Наполи - Монца - 4:0
21.08 Аталанта - Милан - 1:1
21.08 Болонья - Верона - 1:1
22.08 Рома - Кремонезе - 1:0
22.08 Сампдория - Ювентус - 0:0

3-й тур

26.08 19:30 Монца - Удинезе (Матч Футбол 1)
26.08 21:45 Лацио - Интер (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
27.08 19:30 Кремонезе - Торино (Матч Футбол 2)
27.08 19:30 Ювентус - Рома (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
27.08 21:45 Милан - Болонья (Матч Футбол 1)
27.08 21:45 Специя - Сассуоло (Матч Футбол 2)
28.08 19:30 Верона - Аталанта (Матч Футбол 1)
28.08 19:30 Салернитана - Сампдория (Матч Футбол 2)
28.08 21:45 Фиорентина - Наполи (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
28.08 21:45 Лечче - Эмполи (Матч Футбол 2)

4-й тур

30.08 19:30 Сассуоло - Милан
30.08 21:45 Интер - Кремонезе
30.08 21:45 Рома - Монца
31.08 19:30 Эмполи - Верона
31.08 19:30 Сампдория - Лацио
31.08 19:30 Удинезе - Фиорентина
31.08 21:45 Ювентус - Специя
31.08 21:45 Наполи - Лечче
01.09 21:45 Аталанта - Торино
01.09 21:45 Болонья - Салернитана









  • Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 4-й тур чемпионата Германии по ...
  • Время начала «Лацио» - «Милан» 24 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире ...
  • Время начала «Болонья» - «Сампдория» 11 апреля 2022. Расписание трансляций ...
  • Чемпионат Италии по футболу 2017/2018. Расписание матчей
  • Чемпионат Италии по футболу 2016/2017
    •




    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Бельгии

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 4-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 3-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 4-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 7-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Какая погода в Москве 26 августа 2022 года
    Гороскоп Рыбы на 26 августа 2022 года
    Гороскоп Водолей на 26 августа 2022 года
    Гороскоп Стрелец на 26 августа 2022 года
    Гороскоп Козерог на 26 августа 2022 года
    Гороскоп Скорпион на 26 августа 2022 года
    Гороскоп Весы на 26 августа 2022 года
    Гороскоп Дева на 26 августа 2022 года
    Гороскоп Лев на 26 августа 2022 года
    Гороскоп Рак на 26 августа 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru