Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
На странице представлено расписание матчей Серии А, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Италии по футболу.
Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023
Хвича Кварацхелия («Наполи») - 3.
Расписание трансляций чемпионата Италии по футболу 2022/2023
Результаты матчей Серии А
2-й тур
20.08 Торино - Лацио - 0:0
20.08 Удинезе - Салернитана - 0:0
20.08 Интер - Специя - 3:0
20.08 Сассуоло - Лечче - 1:0
21.08 Эмполи - Фиорентина - 0:0
21.08 Наполи - Монца - 4:0
21.08 Аталанта - Милан - 1:1
21.08 Болонья - Верона - 1:1
22.08 Рома - Кремонезе - 1:0
22.08 Сампдория - Ювентус - 0:0
3-й тур
26.08 19:30 Монца - Удинезе (Матч Футбол 1)
26.08 21:45 Лацио - Интер (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
27.08 19:30 Кремонезе - Торино (Матч Футбол 2)
27.08 19:30 Ювентус - Рома (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
27.08 21:45 Милан - Болонья (Матч Футбол 1)
27.08 21:45 Специя - Сассуоло (Матч Футбол 2)
28.08 19:30 Верона - Аталанта (Матч Футбол 1)
28.08 19:30 Салернитана - Сампдория (Матч Футбол 2)
28.08 21:45 Фиорентина - Наполи (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
28.08 21:45 Лечче - Эмполи (Матч Футбол 2)
4-й тур
30.08 19:30 Сассуоло - Милан
30.08 21:45 Интер - Кремонезе
30.08 21:45 Рома - Монца
31.08 19:30 Эмполи - Верона
31.08 19:30 Сампдория - Лацио
31.08 19:30 Удинезе - Фиорентина
31.08 21:45 Ювентус - Специя
31.08 21:45 Наполи - Лечче
01.09 21:45 Аталанта - Торино
01.09 21:45 Болонья - Салернитана