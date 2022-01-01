Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 5-й тур чемпионата Италии по футболу

Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
На странице представлено расписание матчей Серии А, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Италии по футболу.
Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023
Душан Влахович («Ювентус») - 4, Тён Копмейнерс («Аталанта») - 4.
Расписание трансляций чемпионата Италии по футболу 2022/2023
Результаты матчей Серии А
4-й тур
30.08 Сассуоло - Милан - 0:0
30.08 Интер - Кремонезе - 3:1
30.08 Рома - Монца - 3:0
31.08 Эмполи - Верона - 1:1
31.08 Сампдория - Лацио - 1:1
31.08 Удинезе - Фиорентина - 1:0
31.08 Ювентус - Специя - 2:0
31.08 Наполи - Лечче - 1:1
01.09 Аталанта - Торино - 3:1
01.09 Болонья - Салернитана - 1:1
5-й тур
03.09 16:00 Фиорентина - Ювентус (Матч Футбол 1)
03.09 19:00 Милан - Интер (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
03.09 21:45 Лацио - Наполи (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
04.09 13:30 Кремонезе - Сассуоло (Матч Футбол 1)
04.09 16:00 Специя - Болонья (Матч Футбол 1)
04.09 19:00 Верона - Сампдория (Матч Футбол 1)
04.09 21:45 Удинезе - Рома (Матч Футбол 1)
05.09 19:30 Монца - Аталанта
05.09 19:30 Салернитана - Эмполи
05.09 21:45 Торино - Лечче (Матч ТВ)
6-й тур
10.09 16:00 Наполи - Специя
10.09 19:00 Интер - Торино
10.09 21:45 Сампдория - Милан
11.09 13:30 Аталанта - Кремонезе
11.09 16:00 Болонья - Фиорентина
11.09 16:00 Лечче - Монца
11.09 16:00 Сассуоло - Удинезе
11.09 19:00 Лацио - Верона
11.09 21:45 Ювентус - Салернитана
12.09 21:45 Эмполи - Рома
Время начала матчей - московское.