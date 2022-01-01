Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 5-й тур чемпионата Италии по футболу





Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей Серии А, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Италии по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Душан Влахович («Ювентус») - 4, Тён Копмейнерс («Аталанта») - 4.





Расписание трансляций чемпионата Италии по футболу 2022/2023



Результаты матчей Серии А



4-й тур



30.08 Сассуоло - Милан - 0:0

30.08 Интер - Кремонезе - 3:1

30.08 Рома - Монца - 3:0

31.08 Эмполи - Верона - 1:1

31.08 Сампдория - Лацио - 1:1

31.08 Удинезе - Фиорентина - 1:0

31.08 Ювентус - Специя - 2:0

31.08 Наполи - Лечче - 1:1

01.09 Аталанта - Торино - 3:1

01.09 Болонья - Салернитана - 1:1



5-й тур



03.09 16:00 Фиорентина - Ювентус (Матч Футбол 1)

03.09 19:00 Милан - Интер (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

03.09 21:45 Лацио - Наполи (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

04.09 13:30 Кремонезе - Сассуоло (Матч Футбол 1)

04.09 16:00 Специя - Болонья (Матч Футбол 1)

04.09 19:00 Верона - Сампдория (Матч Футбол 1)

04.09 21:45 Удинезе - Рома (Матч Футбол 1)

05.09 19:30 Монца - Аталанта

05.09 19:30 Салернитана - Эмполи

05.09 21:45 Торино - Лечче (Матч ТВ)



6-й тур



10.09 16:00 Наполи - Специя

10.09 19:00 Интер - Торино

10.09 21:45 Сампдория - Милан

11.09 13:30 Аталанта - Кремонезе

11.09 16:00 Болонья - Фиорентина

11.09 16:00 Лечче - Монца

11.09 16:00 Сассуоло - Удинезе

11.09 19:00 Лацио - Верона

11.09 21:45 Ювентус - Салернитана

12.09 21:45 Эмполи - Рома



Время начала матчей - московское.