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Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 6-й тур чемпионата Италии по футболу


Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей Серии А, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Италии по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

Марко Арнаутович («Болонья») - 5, Хвича Кварацхелия («Наполи») - 4, Душан Влахович («Ювентус») - 4, Тён Копмейнерс, Душан Влахович («Аталанта») - 4.

Расписание трансляций чемпионата Италии по футболу 2022/2023


Результаты матчей Серии А

5-й тур

03.09 Фиорентина - Ювентус - 1:1
03.09 Милан - Интер - 3:2
03.09 Лацио - Наполи - 1:2
04.09 Кремонезе - Сассуоло - 0:0
04.09 Специя - Болонья - 2:2
04.09 Верона - Сампдория - 2:1
04.09 Удинезе - Рома - 4:0
05.09 Монца - Аталанта - 0:2
05.09 Салернитана - Эмполи - 2:2
05.09 Торино - Лечче - 1:0

6-й тур

10.09 16:00 Наполи - Специя (Матч Футбол 1)
10.09 19:00 Интер - Торино (Матч Футбол 1)
10.09 21:45 Сампдория - Милан (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
11.09 13:30 Аталанта - Кремонезе (Матч Футбол 1)
11.09 16:00 Болонья - Фиорентина (Матч Футбол 1)
11.09 16:00 Лечче - Монца
11.09 16:00 Сассуоло - Удинезе (Матч Футбол 2)
11.09 19:00 Лацио - Верона (Матч Футбол 1)
11.09 21:45 Ювентус - Салернитана (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
12.09 21:45 Эмполи - Рома

7-й тур

16.09 21:45 Салернитана - Лечче
17.09 16:00 Болонья - Эмполи
17.09 19:00 Специя - Сампдория
17.09 21:45 Торино - Сассуоло
18.09 13:30 Удинезе - Интер
18.09 16:00 Кремонезе - Лацио
18.09 16:00 Фиорентина - Верона
18.09 16:00 Монца - Ювентус
18.09 19:00 Рома - Аталанта
18.09 21:45 Милан - Наполи

Время начала матчей - московское.









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