



Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей Серии А, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Италии по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Марко Арнаутович («Болонья») - 5, Хвича Кварацхелия («Наполи») - 4, Душан Влахович («Ювентус») - 4, Тён Копмейнерс, Душан Влахович («Аталанта») - 4.





Расписание трансляций чемпионата Италии по футболу 2022/2023



Результаты матчей Серии А



5-й тур



03.09 Фиорентина - Ювентус - 1:1

03.09 Милан - Интер - 3:2

03.09 Лацио - Наполи - 1:2

04.09 Кремонезе - Сассуоло - 0:0

04.09 Специя - Болонья - 2:2

04.09 Верона - Сампдория - 2:1

04.09 Удинезе - Рома - 4:0

05.09 Монца - Аталанта - 0:2

05.09 Салернитана - Эмполи - 2:2

05.09 Торино - Лечче - 1:0



6-й тур



10.09 16:00 Наполи - Специя (Матч Футбол 1)

10.09 19:00 Интер - Торино (Матч Футбол 1)

10.09 21:45 Сампдория - Милан (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

11.09 13:30 Аталанта - Кремонезе (Матч Футбол 1)

11.09 16:00 Болонья - Фиорентина (Матч Футбол 1)

11.09 16:00 Лечче - Монца

11.09 16:00 Сассуоло - Удинезе (Матч Футбол 2)

11.09 19:00 Лацио - Верона (Матч Футбол 1)

11.09 21:45 Ювентус - Салернитана (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

12.09 21:45 Эмполи - Рома



7-й тур



16.09 21:45 Салернитана - Лечче

17.09 16:00 Болонья - Эмполи

17.09 19:00 Специя - Сампдория

17.09 21:45 Торино - Сассуоло

18.09 13:30 Удинезе - Интер

18.09 16:00 Кремонезе - Лацио

18.09 16:00 Фиорентина - Верона

18.09 16:00 Монца - Ювентус

18.09 19:00 Рома - Аталанта

18.09 21:45 Милан - Наполи



Время начала матчей - московское.