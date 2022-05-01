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Расписание трансляций Серии А 2022/2023. Турнирная таблица. 7-й тур чемпионата Италии по футболу


Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей Серии А, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата Италии по футболу.

Турнирная таблица чемпионата Италии по футболу 2022/2023


Положение команд после 6-го тура: 1. Наполи - 14 очков, 2. Аталанта - 14, 3. Милан - 14, 4. Удинезе - 13, 5. Рома - 13, 6. Интер - 12, 7. Лацио - 11, 8. Ювентус - 10, 9. Торино - 10, 10. Салернитана - 7, 11. Фиорентина - 6, 12. Болонья - 6, 13. Сассуоло - 6, 14. Верона - 5, 15. Специя - 5, 16. Эмполи - 4, 17. Лечче - 3, 18. Кремонезе - 2, 19. Сампдория - 2, 20. Монца - 1.

Лучшие бомбардиры

Марко Арнаутович («Болонья») - 6, Бету («Удинезе») - 4, Хвича Кварацхелия («Наполи») - 4, Душан Влахович («Ювентус») - 4, Тён Копмейнерс («Аталанта») - 4.

Расписание трансляций чемпионата Италии по футболу 2022/2023


Результаты матчей Серии А

6-й тур

10.09 Наполи - Специя - 1:0
10.09 Интер - Торино - 1:0
10.09 Сампдория - Милан - 1:2
11.09 Аталанта - Кремонезе - 1:1
11.09 Болонья - Фиорентина - 2:1
11.09 Лечче - Монца - 1:1
11.09 Сассуоло - Удинезе - 1:3
11.09 Лацио - Верона - 2:0
11.09 Ювентус - Салернитана - 2:2
12.09 Эмполи - Рома - 1:2

7-й тур

16.09 21:45 Салернитана - Лечче (Матч Футбол 1)
17.09 16:00 Болонья - Эмполи (Матч Футбол 1)
17.09 19:00 Специя - Сампдория (Матч Футбол 1)
17.09 21:45 Торино - Сассуоло (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
18.09 13:30 Удинезе - Интер (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
18.09 16:00 Кремонезе - Лацио (Матч Футбол 2)
18.09 16:00 Фиорентина - Верона
18.09 16:00 Монца - Ювентус (Матч Футбол 1)
18.09 19:00 Рома - Аталанта (Матч Футбол 1)
18.09 21:45 Милан - Наполи (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

8-й тур

01.10 16:00 Наполи - Торино
01.10 19:00 Интер - Рома
01.10 21:45 Эмполи - Милан
02.10 13:30 Лацио - Специя
02.10 16:00 Лечче - Кремонезе
02.10 16:00 Сампдория - Монца
02.10 16:00 Сассуоло - Салернитана
02.10 19:00 Аталанта - Фиорентина
02.10 21:45 Ювентус - Болонья
03.10 21:45 Верона - Удинезе

Время начала матчей - московское.









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