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Финал Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023: когда состоится, где пройдет, команды



Расписание Лиги чемпионов 2022

В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу

В прямом эфире матчи плей-офф Лиги чемпионов показывает телеканал Матч ТВ.

Все победители Лиги чемпионов по футболу

Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 2022/2023


1/8 финала

14.02 Милан - Тоттенхэм - 1:0
14.02 ПСЖ - Бавария - 0:1
15.02 Брюгге - Бенфика - 0:2
15.02 Боруссия Д - Челси - 1:0
21.02 Ливерпуль - Реал - 2:5
21.02 Айнтрахт - Наполи - 0:2
22.02 Лейпциг - Манчестер Сити - 1:1
22.02 Интер - Порту - 1:0
07.03 Бенфика - Брюгге - 5:1
07.03 Челси - Боруссия Д - 2:0
08.03 Тоттенхэм - Милан - 0:0
08.03 Бавария - ПСЖ - 2:0
14.03 Манчестер Сити - Лейпциг - 7:0
14.03 Порту - Интер - 0:0
15.03 Реал - Ливерпуль - 1:0
15.03 Наполи - Айнтрахт - 3:0

1/4 финала

11.04 Манчестер Сити – Бавария - 3:0
11.04 Бенфика – Интер - 0:2
12.04 Милан – Наполи - 1:0
12.04 Реал – Челси - 2:0
18.04 Наполи – Милан - 1:1
18.04 Челси – Реал - 0:2
19.04 Бавария – Манчестер Сити - 1:1
19.04 Интер – Бенфика - 3:3

1/2 финала

09.05 Реал - Манчестер Сити - 1:1
10.05 Милан - Интер - 0:2
16.05 Интер - Милан - 1:0
17.05 Манчестер Сити - Реал - 4:0

Финал

10.06 22:00 Манчестер Ситил - Милан (Стамбул)









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