В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.
Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу
В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1 и Матч Футбол 2.
Состав групп Лиги чемпионов 2022/2023
На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.
Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».
Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».
Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень».
Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».
Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.
Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер» Д, «Селтик».
Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».
Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби Хайфа».
Расписание матчей ЛЧ УЕФА 2022/2023
1-й тур
6 сентября
19:45 Динамо З - Челси
19:45 Боруссия Д - Копенгаген
22:00 Зальцбург - Милан
22:00 Селтик - Реал
22:00 РБ Лейпциг - Шахтер
22:00 Севилья - Манчестер Сити
22:00 ПСЖ - Ювентус (Италия)
22:00 Бенфика - Маккаби Х
7 сентября
19:45 Аякс - Рейнджерс
19:45 Айнтрахт - Спортинг
22:00 Наполи - Ливерпуль
22:00 Брюгге - Байер
22:00 Атлетико - Порту
22:00 Барселона - Виктория Пльзень
22:00 Интер - Бавария
22:00 Тоттенхэм - Марсель
Время начала трансляций - московское.