Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Группы Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Расписание матчей, календарь


Расписание Лиги чемпионов 2022

В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.

Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу

В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1 и Матч Футбол 2.

Состав групп Лиги чемпионов 2022/2023


На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.

Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».
Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».
Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень».
Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».
Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.
Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер» Д, «Селтик».
Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».
Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби Хайфа».

Расписание матчей ЛЧ УЕФА 2022/2023


1-й тур

6 сентября

19:45 Динамо З - Челси
19:45 Боруссия Д - Копенгаген
22:00 Зальцбург - Милан
22:00 Селтик - Реал
22:00 РБ Лейпциг - Шахтер
22:00 Севилья - Манчестер Сити
22:00 ПСЖ - Ювентус (Италия)
22:00 Бенфика - Маккаби Х

7 сентября

19:45 Аякс - Рейнджерс
19:45 Айнтрахт - Спортинг
22:00 Наполи - Ливерпуль
22:00 Брюгге - Байер
22:00 Атлетико - Порту
22:00 Барселона - Виктория Пльзень
22:00 Интер - Бавария
22:00 Тоттенхэм - Марсель

Время начала трансляций - московское.









  • Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 3-й тур чемпионата Италии по футбо ...
  • Время начала «Бавария» - «Боруссия» Дортмунд 23 апреля 2022. Расписание тра ...
  • Время начала «Болонья» - «Сампдория» 11 апреля 2022. Расписание трансляций ...
  • Время начала «Бенфика» - «Ливерпуль». 5 апреля 2022. Где смотреть матч в пр ...
  • Футбол. Лига Европы 2016/17. «Зенит». Расписание матчей
    •




    Группы Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Расписание матчей, календарь

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Бельгии

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 4-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 3-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 4-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.









    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 29 августа 2022
    Погода на 31 августа - Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-Дону
    Самая точная погода в Казани на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Екатеринбурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Новосибирске на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Сочи на неделю от Гидрометцентра
    Какой праздник 30 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России
    Точная погода в Челябинске на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 29 августа 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru