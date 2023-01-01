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Лига чемпионов УЕФА 2022/2023: расписание, результаты матчей



Расписание Лиги чемпионов 2022

В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу

В прямом эфире матчи плей-офф Лиги чемпионов показывают телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1 и Матч Футбол 2.

Все победители Лиги чемпионов по футболу

Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 2022/2023


1/8 финала

14.02 Милан - Тоттенхэм - 1:0
14.02 ПСЖ - Бавария - 0:1
15.02 Брюгге - Бенфика - 0:2
15.02 Боруссия Д - Челси - 1:0
21.02 Ливерпуль - Реал - 2:5
21.02 Айнтрахт - Наполи - 0:2
22.02 Лейпциг - Манчестер Сити - 1:1
22.02 Интер - Порту - 1:0
07.03 Бенфика - Брюгге - 5:1
07.03 Челси - Боруссия Д - 2:0
08.03 Тоттенхэм - Милан - 0:0
08.03 Бавария - ПСЖ - 2:0

14.03 Манчестер Сити - Лейпциг - 7:0
14.03 Порту - Интер - 0:0
15.03 23:00 Реал - Ливерпуль (Матч ТВ, Матч Футбол 2)
15.03 23:00 Наполи - Айнтрахт (Матч Футбол 1, Матч ТВ 16.03 в 01:55)

Время начала матчей - московское.









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