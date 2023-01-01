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Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023, где смотреть в прямом эфире матчи плей-офф



Расписание Лиги чемпионов 2022

В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу

В прямом эфире матчи плей-офф Лиги чемпионов показывает телеканал Матч ТВ.

Все победители Лиги чемпионов по футболу

Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 2022/2023


1/8 финала

14.02 Милан - Тоттенхэм - 1:0
14.02 ПСЖ - Бавария - 0:1
15.02 Брюгге - Бенфика - 0:2
15.02 Боруссия Д - Челси - 1:0
21.02 Ливерпуль - Реал - 2:5
21.02 Айнтрахт - Наполи - 0:2
22.02 Лейпциг - Манчестер Сити - 1:1
22.02 Интер - Порту - 1:0
07.03 Бенфика - Брюгге - 5:1
07.03 Челси - Боруссия Д - 2:0
08.03 Тоттенхэм - Милан - 0:0
08.03 Бавария - ПСЖ - 2:0
14.03 Манчестер Сити - Лейпциг - 7:0
14.03 Порту - Интер - 0:0
15.03 Реал - Ливерпуль - 1:0
15.03 Наполи - Айнтрахт - 3:0

1/4 финала

11.04 22:00 Манчестер Сити – Бавария (Матч ТВ)
11.04 22:00 Бенфика – Интер (Матч ТВ в записи в 00:55)
12.04 22:00 Милан – Наполи (Матч ТВ в записи в 00:55)
12.04 22:00 Реал – Челси (Матч ТВ)
18.04 22:00 Наполи – Милан
18.04 22:00 Челси – Реал
19.04 22:00 Бавария – Манчестер Сити
19.04 22:00 Интер – Бенфика









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    Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023, где смотреть в прямом эфире матчи плей-офф

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