



В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.



Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу



В прямом эфире матчи Лиги чемпионов показывают телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1, Матч Футбол 2, Матч Футбол 3, Матч Арена и Матч Игра.





Итоги группового этапа ЛЧ УЕФА 2022/2023



На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, провели по 6 матчей и определили участников плей-офф.



А: «Наполи» - 15, «Ливерпуль» - 15, «Аякс» - 6, «Рейнджерс» - 0.



В: «Порту» - 12, «Брюгге» - 11, «Байер» - 5, «Атлетико» - 5.



С: «Бавария» - 18, «Интер» - 10, «Барселона» - 7, «Виктория» - 0.



D: «Тоттенхэм» - 11, «Айнтрахт» - 10, «Спортинг» - 7, «Марсель» - 6.



E: «Челси» - 13, «Милан» - 10, «Зальцбург» - 6, «Динамо» З - 4.



F: «Реал» - 13, «РБ Лейпциг» - 12, «Шахтер» - 6, «Селтик» - 2.



G: «Манчестер Сити» - 14, «Боруссия» Д - 9, «Севилья» - 5, «Копенгаген» - 3.



H: «Бенфика» - 14, «ПСЖ» - 14, «Ювентус» - 3, «Маккаби Хайфа» - 3.





Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023



«Бавария» (Германия) - «ПСЖ» (Франция)



«Бенфика» (Португалия) - «Брюгге» (Бельгия)



«Порту» (Португалия) - «Интер» (Италия)



«Манчестер Сити» (Англия) - «РБ Лейпциг» (Германия)



«Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» (Италия)



«Челси» (Англия) - «Боруссия» Дортмунд (Германия)



«Наполи» (Италия) - «Айнтрахт» (Германия)



«Реал» Мадрид (Испания) - «Ливерпуль» (Англия)



Первые матчи 1/8 финала состоятся 14-15 и 21-22 февраля, ответные - 7-8 и 14-15 марта будущего года.