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Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи плей-офф


Расписание Лиги чемпионов 2022

В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу

В прямом эфире матчи Лиги чемпионов показывают телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1, Матч Футбол 2, Матч Футбол 3, Матч Арена и Матч Игра.

Итоги группового этапа ЛЧ УЕФА 2022/2023


На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, провели по 6 матчей и определили участников плей-офф.

А: «Наполи» - 15, «Ливерпуль» - 15, «Аякс» - 6, «Рейнджерс» - 0.

В: «Порту» - 12, «Брюгге» - 11, «Байер» - 5, «Атлетико» - 5.

С: «Бавария» - 18, «Интер» - 10, «Барселона» - 7, «Виктория» - 0.

D: «Тоттенхэм» - 11, «Айнтрахт» - 10, «Спортинг» - 7, «Марсель» - 6.

E: «Челси» - 13, «Милан» - 10, «Зальцбург» - 6, «Динамо» З - 4.

F: «Реал» - 13, «РБ Лейпциг» - 12, «Шахтер» - 6, «Селтик» - 2.

G: «Манчестер Сити» - 14, «Боруссия» Д - 9, «Севилья» - 5, «Копенгаген» - 3.

H: «Бенфика» - 14, «ПСЖ» - 14, «Ювентус» - 3, «Маккаби Хайфа» - 3.

Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023


«Бавария» (Германия) - «ПСЖ» (Франция)

«Бенфика» (Португалия) - «Брюгге» (Бельгия)

«Порту» (Португалия) - «Интер» (Италия)

«Манчестер Сити» (Англия) - «РБ Лейпциг» (Германия)

«Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» (Италия)

«Челси» (Англия) - «Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Наполи» (Италия) - «Айнтрахт» (Германия)

«Реал» Мадрид (Испания) - «Ливерпуль» (Англия)

Первые матчи 1/8 финала состоятся 14-15 и 21-22 февраля, ответные - 7-8 и 14-15 марта будущего года.









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    Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи плей-офф

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