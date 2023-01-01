Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире

В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.
Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу
В прямом эфире матчи Лиги чемпионов показывают телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1, Матч Футбол 2, Матч Футбол 3, Матч Арена и Матч Игра.
Итоги группового этапа ЛЧ УЕФА 2022/2023
На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, провели по 6 матчей и определили участников плей-офф.
А: «Наполи» - 15, «Ливерпуль» - 15, «Аякс» - 6, «Рейнджерс» - 0.
В: «Порту» - 12, «Брюгге» - 11, «Байер» - 5, «Атлетико» - 5.
С: «Бавария» - 18, «Интер» - 10, «Барселона» - 7, «Виктория» - 0.
D: «Тоттенхэм» - 11, «Айнтрахт» - 10, «Спортинг» - 7, «Марсель» - 6.
E: «Челси» - 13, «Милан» - 10, «Зальцбург» - 6, «Динамо» З - 4.
F: «Реал» - 13, «РБ Лейпциг» - 12, «Шахтер» - 6, «Селтик» - 2.
G: «Манчестер Сити» - 14, «Боруссия» Д - 9, «Севилья» - 5, «Копенгаген» - 3.
H: «Бенфика» - 14, «ПСЖ» - 14, «Ювентус» - 3, «Маккаби Хайфа» - 3.
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023
14.02 23:00 Милан - Тоттенхэм
14.02 23:00 ПСЖ - Бавария
15.02 23:00 Брюгге - Бенфика
15.02 23:00 Боруссия Д - Челси
21.02 23:00 Ливерпуль - Реал
21.02 23:00 Айнтрахт Ф - Наполи
22.02 23:00 РБ Лейпциг - Манчестер Сити
22.02 23:00 Интер - Порту
07.03 23:00 Бенфика - Брюгге
07.03 23:00 Челси - Боруссия Д
08.03 23:00 Тоттенхэм - Милан
08.03 23:00 Бавария - ПСЖ
14.03 23:00 Манчестер Сити - РБ Лейпциг
14.03 23:00 Порту - Интер
15.03 23:00 Реал - Ливерпуль
15.03 23:00 Наполи - Айнтрахт Ф