



В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.



Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу



В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1, Матч Футбол 2, Матч Футбол 3, Матч арена и Матч Игра.





Состав групп ЛЧ УЕФА 2022/2023



На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.



Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».

Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».

Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень».

Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».

Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.

Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер» Д, «Селтик».

Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».

Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби Хайфа».





Расписание матчей Лиги чемпионов 2022/2023



4-й тур



11 октября, вторник



19:45 Копенгаген - Манчестер Сити (Матч ТВ, Матч Футбол 2)

19:45 Маккаби Х - Ювентус (Матч Футбол 1)

22:00 Милан - Челси (Матч ТВ)

22:00 Динамо З - Зальцбург (Матч Игра)

22:00 Шахтер - Реал

22:00 Селтик - РБ Лейпциг (Матч Футбол 3)

22:00 Боруссия Д - Севилья (Матч Футбол 2)

22:00 ПСЖ - Бенфика (Матч Футбол 1, Матч ТВ 12.10 в 00:55)



12 октября, среда



19:45 Наполи - Аякс (Матч ТВ, Матч Футбол 2)

19:45 Атлетико - Брюгге (Матч Футбол 1)

22:00 Рейнджерс - Ливерпуль (Матч Футбол 1, Матч ТВ 13.10 в 00:55)

22:00 Байер - Порту (Матч Игра)

22:00 Барселона - Интер (Матч ТВ)

22:00 Виктория - Бавария (Матч Футбол 3)

22:00 Спортинг - Марсель

22:00 Тоттенхэм - Айнтрахт (Матч Футбол 2)





Время начала трансляций - московское.