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Расписание матчей Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире трансляции 25 и 26 октября


Расписание Лиги чемпионов 2022

В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу

В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1, Матч Футбол 2, Матч Футбол 3, Матч Арена и Матч Игра.

Состав групп ЛЧ УЕФА 2022/2023


На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.

Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».
Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».
Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень».
Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».
Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.
Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер» Д, «Селтик».
Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».
Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби Хайфа».

Расписание матчей Лиги чемпионов 2022/2023


5-й тур

25 октября, вторник

19:45 Зальцбург - Челси (Матч ТВ, Матч Футбол 2)
19:45 Севилья - Копенгаген (Матч Футбол 1)
22:00 Динамо З - Милан (Матч Футбол 3)
22:00 Селтик - Шахтер
22:00 РБ Лейпциг - Реал (Матч Футбол 2)
22:00 Боруссия Д - Манчестер Сити (Матч Футбол 1, Матч ТВ 26.10 в 00:55)
22:00 Бенфика - Ювентус (Матч ТВ)
22:00 ПСЖ - Маккаби Х (Матч Игра)

26 октября, среда

19:45 Брюгге - Порту (Матч Футбол 1)
19:45 Интер - Виктория (Матч ТВ, Матч Футбол 3)
22:00 Аякс - Ливерпуль (Матч Футбол 1, Матч ТВ 27.10 в 00:55)
22:00 Наполи - Рейнджерс (Матч Футбол 2)
22:00 Атлетико - Байер (Матч Футбол 3)
22:00 Барселона - Бавария (Матч ТВ)
22:00 Айнтрахт - Марсель (Матч Арена)
22:00 Тоттенхэм - Спортинг (Матч Игра)

Время начала трансляций - московское.









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