



В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.



Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу



В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1, Матч Футбол 2, Матч Футбол 3, Матч Арена и Матч Игра.





Состав групп ЛЧ УЕФА 2022/2023



На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.



Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».

Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».

Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень».

Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».

Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.

Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер» Д, «Селтик».

Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».

Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби Хайфа».





Расписание матчей Лиги чемпионов 2022/2023



5-й тур



25 октября, вторник



19:45 Зальцбург - Челси (Матч ТВ, Матч Футбол 2)

19:45 Севилья - Копенгаген (Матч Футбол 1)

22:00 Динамо З - Милан (Матч Футбол 3)

22:00 Селтик - Шахтер

22:00 РБ Лейпциг - Реал (Матч Футбол 2)

22:00 Боруссия Д - Манчестер Сити (Матч Футбол 1, Матч ТВ 26.10 в 00:55)

22:00 Бенфика - Ювентус (Матч ТВ)

22:00 ПСЖ - Маккаби Х (Матч Игра)



26 октября, среда



19:45 Брюгге - Порту (Матч Футбол 1)

19:45 Интер - Виктория (Матч ТВ, Матч Футбол 3)

22:00 Аякс - Ливерпуль (Матч Футбол 1, Матч ТВ 27.10 в 00:55)

22:00 Наполи - Рейнджерс (Матч Футбол 2)

22:00 Атлетико - Байер (Матч Футбол 3)

22:00 Барселона - Бавария (Матч ТВ)

22:00 Айнтрахт - Марсель (Матч Арена)

22:00 Тоттенхэм - Спортинг (Матч Игра)





Время начала трансляций - московское.