В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.
Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу
В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1, Матч Футбол 2, Матч Футбол 3, Матч арена и Матч Игра.
Состав групп ЛЧ УЕФА 2022/2023
На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.
Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».
Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».
Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень».
Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».
Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.
Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер» Д, «Селтик».
Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».
Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби Хайфа».
Расписание матчей Лиги чемпионов 2022/2023
4-й тур
11 октября, вторник
19:45 Копенгаген - Манчестер Сити (Матч ТВ, Матч Футбол 2)
19:45 Маккаби Х - Ювентус (Матч Футбол 1)
22:00 Милан - Челси (Матч ТВ)
22:00 Динамо З - Зальцбург (Матч Игра)
22:00 Шахтер - Реал
22:00 Селтик - РБ Лейпциг (Матч Футбол 3)
22:00 Боруссия Д - Севилья (Матч Футбол 2)
22:00 ПСЖ - Бенфика (Матч Футбол 1, Матч ТВ 12.10 в 00:55)
12 октября, среда
19:45 Наполи - Аякс (Матч ТВ, Матч Футбол 2)
19:45 Атлетико - Брюгге (Матч Футбол 1)
22:00 Рейнджерс - Ливерпуль (Матч Футбол 1, Матч ТВ 13.10 в 00:55)
22:00 Байер - Порту (Матч Игра)
22:00 Барселона - Интер (Матч ТВ)
22:00 Виктория - Бавария (Матч Футбол 3)
22:00 Спортинг - Марсель
22:00 Тоттенхэм - Айнтрахт (Матч Футбол 2)
Время начала трансляций - московское.