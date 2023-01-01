Расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023, где смотреть в прямом эфире





В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.



Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу



В прямом эфире матчи плей-офф Лиги чемпионов показывает телеканал Матч ТВ.



Все победители Лиги чемпионов по футболу





Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 2022/2023



1/8 финала



14.02 Милан - Тоттенхэм - 1:0

14.02 ПСЖ - Бавария - 0:1

15.02 Брюгге - Бенфика - 0:2

15.02 Боруссия Д - Челси - 1:0

21.02 Ливерпуль - Реал - 2:5

21.02 Айнтрахт - Наполи - 0:2

22.02 Лейпциг - Манчестер Сити - 1:1

22.02 Интер - Порту - 1:0

07.03 Бенфика - Брюгге - 5:1

07.03 Челси - Боруссия Д - 2:0

08.03 Тоттенхэм - Милан - 0:0

08.03 Бавария - ПСЖ - 2:0

14.03 Манчестер Сити - Лейпциг - 7:0

14.03 Порту - Интер - 0:0

15.03 Реал - Ливерпуль - 1:0

15.03 Наполи - Айнтрахт - 3:0



1/4 финала



11.04 22:00 Манчестер Сити – Бавария - 3:0

11.04 22:00 Бенфика – Интер - 0:2

12.04 22:00 Милан – Наполи (Матч ТВ в записи в 00:55)

12.04 22:00 Реал – Челси (Матч ТВ)

18.04 22:00 Наполи – Милан

18.04 22:00 Челси – Реал

19.04 22:00 Бавария – Манчестер Сити

19.04 22:00 Интер – Бенфика