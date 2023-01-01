Расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире





В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.



Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу



В прямом эфире матчи Лиги чемпионов показывают телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1, Матч Футбол 2, Матч Футбол 3, Матч Арена и Матч Игра.





Итоги группового этапа ЛЧ УЕФА 2022/2023



На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, провели по 6 матчей и определили участников плей-офф.



А: «Наполи» - 15, «Ливерпуль» - 15, «Аякс» - 6, «Рейнджерс» - 0.



В: «Порту» - 12, «Брюгге» - 11, «Байер» - 5, «Атлетико» - 5.



С: «Бавария» - 18, «Интер» - 10, «Барселона» - 7, «Виктория» - 0.



D: «Тоттенхэм» - 11, «Айнтрахт» - 10, «Спортинг» - 7, «Марсель» - 6.



E: «Челси» - 13, «Милан» - 10, «Зальцбург» - 6, «Динамо» З - 4.



F: «Реал» - 13, «РБ Лейпциг» - 12, «Шахтер» - 6, «Селтик» - 2.



G: «Манчестер Сити» - 14, «Боруссия» Д - 9, «Севилья» - 5, «Копенгаген» - 3.



H: «Бенфика» - 14, «ПСЖ» - 14, «Ювентус» - 3, «Маккаби Хайфа» - 3.





Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023



14.02 23:00 Милан - Тоттенхэм (Матч Футбол 1, Матч ТВ 15.02 в 01:55)



14.02 23:00 ПСЖ - Бавария (Матч ТВ, Матч Футбол 2)



15.02 23:00 Брюгге - Бенфика (Матч Футбол 1, Матч ТВ 16.02 в 01:55)



15.02 23:00 Боруссия Д - Челси (Матч ТВ, Матч Футбол 2)



21.02 23:00 Ливерпуль - Реал



21.02 23:00 Айнтрахт Ф - Наполи



22.02 23:00 РБ Лейпциг - Манчестер Сити



22.02 23:00 Интер - Порту



07.03 23:00 Бенфика - Брюгге



07.03 23:00 Челси - Боруссия Д



08.03 23:00 Тоттенхэм - Милан



08.03 23:00 Бавария - ПСЖ



14.03 23:00 Манчестер Сити - РБ Лейпциг



14.03 23:00 Порту - Интер



15.03 23:00 Реал - Ливерпуль



15.03 23:00 Наполи - Айнтрахт Ф