Расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023

В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.
Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу
В прямом эфире матчи плей-офф Лиги чемпионов показывают телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1 и Матч Футбол 2.
Все победители Лиги чемпионов по футболу
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023
14.02 Милан - Тоттенхэм - 1:0
14.02 ПСЖ - Бавария - 0:1
15.02 Брюгге - Бенфика - 0:2
15.02 Боруссия Д - Челси - 1:0
21.02 Ливерпуль - Реал - 2:5
21.02 Айнтрахт - Наполи - 0:2
22.02 Лейпциг - Манчестер Сити - 1:1
22.02 Интер - Порту - 1:0
Ближайшие матчи
07.03 23:00 Бенфика - Брюгге (Матч Футбол 1, Матч ТВ 08.03 в 01:55)
07.03 23:00 Челси - Боруссия Д (Матч ТВ, Матч Футбол 2)
08.03 23:00 Тоттенхэм - Милан (Матч Футбол 1, Матч ТВ 09.03 в 01:55)
08.03 23:00 Бавария - ПСЖ (Матч ТВ, Матч Футбол 2)
14.03 23:00 Манчестер Сити - Лейпциг
14.03 23:00 Порту - Интер
15.03 23:00 Реал - Ливерпуль
15.03 23:00 Наполи - Айнтрахт
Время начала матчей - московское.