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Расписание трансляций Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 1 и 2 ноября


Расписание Лиги чемпионов 2022

В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу

В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1, Матч Футбол 2, Матч Футбол 3, Матч Арена и Матч Игра.

Состав групп ЛЧ УЕФА 2022/2023


На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.

Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».
Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».
Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень».
Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».
Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.
Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер» Д, «Селтик».
Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».
Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби Хайфа».

Расписание матчей Лиги чемпионов 2022/2023


6-й тур

1 ноября, вторник

20:45 Порту - Атлетико (Матч ТВ, Матч Футбол 2)
20:45 Байер - Брюгге (Матч Футбол 1)
23:00 Рейнджерс - Аякс
23:00 Ливерпуль - Наполи (Матч ТВ)
23:00 Бавария - Интер (Матч Футбол 1)
23:00 Виктория - Барселона (Матч Футбол 2)
23:00 Марсель - Тоттенхэм (Матч Футбол 3, Матч ТВ 02.11 в 01:55)
23:00 Спортинг - Айнтрахт (Матч Игра)

2 ноября, среда

20:45 Реал - Селтик (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
20:45 Шахтер - РБ Лейпциг
23:00 Милан - Зальцбург (Матч ТВ)
23:00 Челси - Динамо З (Матч Игра)
23:00 Манчестер Сити - Севилья (Матч Футбол 1)
23:00 Копенгаген - Боруссия Д (Матч Футбол 3)
23:00 Маккаби Х - Бенфика
23:00 Ювентус - ПСЖ (Матч Футбол 2, Матч ТВ 03.11 в 01:55)

Время начала трансляций - московское.









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