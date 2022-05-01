Расписание трансляций Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 1 и 2 ноября





В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.



Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу



В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1, Матч Футбол 2, Матч Футбол 3, Матч Арена и Матч Игра.





Состав групп ЛЧ УЕФА 2022/2023



На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.



Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».

Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».

Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень».

Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».

Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.

Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер» Д, «Селтик».

Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».

Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби Хайфа».





Расписание матчей Лиги чемпионов 2022/2023



6-й тур



1 ноября, вторник



20:45 Порту - Атлетико (Матч ТВ, Матч Футбол 2)

20:45 Байер - Брюгге (Матч Футбол 1)

23:00 Рейнджерс - Аякс

23:00 Ливерпуль - Наполи (Матч ТВ)

23:00 Бавария - Интер (Матч Футбол 1)

23:00 Виктория - Барселона (Матч Футбол 2)

23:00 Марсель - Тоттенхэм (Матч Футбол 3, Матч ТВ 02.11 в 01:55)

23:00 Спортинг - Айнтрахт (Матч Игра)



2 ноября, среда



20:45 Реал - Селтик (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

20:45 Шахтер - РБ Лейпциг

23:00 Милан - Зальцбург (Матч ТВ)

23:00 Челси - Динамо З (Матч Игра)

23:00 Манчестер Сити - Севилья (Матч Футбол 1)

23:00 Копенгаген - Боруссия Д (Матч Футбол 3)

23:00 Маккаби Х - Бенфика

23:00 Ювентус - ПСЖ (Матч Футбол 2, Матч ТВ 03.11 в 01:55)





Время начала трансляций - московское.