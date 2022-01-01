Расписание трансляций Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 6 и 7 сентября

В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.
Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу
В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1 и Матч Футбол 2.
Состав групп Лиги чемпионов 2022/2023
На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.
Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».
Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».
Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень».
Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».
Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.
Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер» Д, «Селтик».
Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».
Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби Хайфа».
Расписание трансляций матчей ЛЧ УЕФА 2022/2023
1-й тур
6 сентября, вторник
19:45 Динамо З - Челси (Матч ТВ, Матч Футбол 2)
19:45 Боруссия Д - Копенгаген (Матч Футбол 1)
22:00 Зальцбург - Милан (Матч Футбол 3)
22:00 Селтик - Реал (Матч Футбол 1)
22:00 РБ Лейпциг - Шахтер
22:00 Севилья - Манчестер Сити (Матч Футбол 2, Матч ТВ 07.09 в 00:55)
22:00 ПСЖ - Ювентус (Матч ТВ)
22:00 Бенфика - Маккаби Х
7 сентября, среда
19:45 Аякс - Рейнджерс (Матч ТВ, Матч Футбол 2)
19:45 Айнтрахт - Спортинг (Матч Футбол 1)
22:00 Наполи - Ливерпуль (Матч ТВ)
22:00 Брюгге - Байер
22:00 Атлетико - Порту
22:00 Барселона - Виктория Пльзень (Матч Футбол 2)
22:00 Интер - Бавария (Матч Футбол 1, Матч ТВ 08.09 в 00:55)
22:00 Тоттенхэм - Марсель (Матч Футбол 3)
Время начала трансляций - московское.