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Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Раунд плей-офф


Расписание Лиги чемпионов 2022

В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.

Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу

В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1 и Матч Футбол 2.

Раунд плей-офф Лиги чемпионов 2022/2023


Расписание матчей

16.08 22:00 Будё-Глимт (Норвегия) – Динамо З (Хорватия) (Матч Футбол 2)

16.08 22:00 Копенгаген (Дания) – Трабзонспор (Турция) (Матч Футбол 1)

16.08 22:00 Рейнджерс (Шотландия) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды) (Матч ТВ)

17.08 19:45 Карабах (Азербайджан) – Виктория Пльзень (Чехия) (Матч Футбол 1)

17.08 22:00 Маккаби Х (Израиль) – Црвена Звезда (Сербия) (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

17.08 22:00 Динамо К (Украина) – Бенфика (Португалия)

23.08 22:00 Виктория Пльзень (Чехия) – Карабах (Азербайджан)

23.08 22:00 Црвена Звезда (Сербия) – Маккаби Х (Израиль)

23.08 22:00 Бенфика (Португалия) – Динамо К (Украина)

24.08 22:00 Динамо З (Хорватия) – Будё-Глимт (Норвегия)

24.08 22:00 Трабзонспор (Турция) – Копенгаген (Дания)

24.08 22:00 ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия)

Время начала трансляций - московское.









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    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Раунд плей-офф

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