



В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.



Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу



В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1 и Матч Футбол 2.





Раунд плей-офф Лиги чемпионов 2022/2023



Расписание матчей



16.08 22:00 Будё-Глимт (Норвегия) – Динамо З (Хорватия) (Матч Футбол 2)



16.08 22:00 Копенгаген (Дания) – Трабзонспор (Турция) (Матч Футбол 1)



16.08 22:00 Рейнджерс (Шотландия) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды) (Матч ТВ)



17.08 19:45 Карабах (Азербайджан) – Виктория Пльзень (Чехия) (Матч Футбол 1)



17.08 22:00 Маккаби Х (Израиль) – Црвена Звезда (Сербия) (Матч ТВ, Матч Футбол 1)



17.08 22:00 Динамо К (Украина) – Бенфика (Португалия)



23.08 22:00 Виктория Пльзень (Чехия) – Карабах (Азербайджан)



23.08 22:00 Црвена Звезда (Сербия) – Маккаби Х (Израиль)



23.08 22:00 Бенфика (Португалия) – Динамо К (Украина)



24.08 22:00 Динамо З (Хорватия) – Будё-Глимт (Норвегия)



24.08 22:00 Трабзонспор (Турция) – Копенгаген (Дания)



24.08 22:00 ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия)



Время начала трансляций - московское.