Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 13, 14 сентября


Расписание Лиги чемпионов 2022

В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу

В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1 и Матч Футбол 2.

Состав групп Лиги чемпионов 2022/2023


На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.

Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».
Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».
Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень».
Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».
Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.
Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер» Д, «Селтик».
Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».
Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби Хайфа».

Расписание трансляций матчей ЛЧ УЕФА 2022/2023


2-й тур

13 сентября, вторник

19:45 Виктория Пльзень - Интер (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
19:45 Спортинг - Тоттенхэм (Матч Футбол 2)
22:00 Рейнджерс - Наполи (Матч Футбол 2)
22:00 Ливерпуль - Аякс (Матч Футбол 1, Матч ТВ 14.09 в 00:55)
22:00 Порту - Брюгге
22:00 Байер - Атлетико (Матч Футбол 3)
22:00 Бавария - Барселона (Матч ТВ)
22:00 Марсель - Айнтрахт (Матч Арена)

14 сентября, среда

19:45 Милан - Динамо З (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
19:45 Шахтёр - Селтик
22:00 Челси - Зальцбург (Матч Футбол 3)
22:00 Реал - РБ Лейпциг (Матч Футбол 2, Матч ТВ 15.09 в 01:20)
22:00 Манчестер Сити - Боруссия Д (Матч ТВ)
22:00 Копенгаген - Севилья
22:00 Маккаби Х - ПСЖ (Матч Арена)
22:00 Ювентус - Бенфика (Матч Футбол 1)

Время начала трансляций - московское.









  • Футбол России и Европы на ТВ 3 сентября 2022 в прямом эфире
  • Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 6-й тур чемпионата Германии по ...
  • Время начала «Бавария» - «Боруссия» Дортмунд 23 апреля 2022. Расписание тра ...
  • «Реал» - победитель Лиги чемпионов по футболу 2021/2022
  • Лига чемпионов по футболу 2017/2018
    •




    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 13, 14 сентября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 13 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Роллы «Макароллыч» — низкая цена и невероятный вкус

    Роллы Макароллыч

    Специально для любителей японской кухни поварами «Макароллыч» было разработано меню, включающее в себя популярные японские блюда - суши, роллы и гунканы.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/23. 10-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат мира по футболу 2022. Расписание матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









    Какой сегодня праздник - 14 сентября 2022 в России. Какой православный праздник по церковному календарю
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 13 сентября 2022 года
    13 сентября знак зодиака Дева, характеристика мужчин и женщин
    Какой сегодня праздник - 13 сентября 2022 в России. Какой православный праздник по церковному календарю
    Курс евро ЦБ РФ на 13 сентября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 13 сентября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Овен - точный гороскоп на сентябрь 2022
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 12 сентября 2022
    Рыбы - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    Водолей - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru