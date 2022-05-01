Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 13 и 14 сентября





В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.



Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу



В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1 и Матч Футбол 2.





Состав групп Лиги чемпионов 2022/2023



На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.



Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».

Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».

Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень».

Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».

Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.

Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер» Д, «Селтик».

Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».

Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби Хайфа».





Расписание трансляций матчей ЛЧ УЕФА 2022/2023



2-й тур



13 сентября, вторник



19:45 Виктория Пльзень - Интер (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

19:45 Спортинг - Тоттенхэм (Матч Футбол 2)

22:00 Рейнджерс - Наполи (Матч Футбол 2)

22:00 Ливерпуль - Аякс (Матч Футбол 1, Матч ТВ 14.09 в 00:55)

22:00 Порту - Брюгге

22:00 Байер - Атлетико (Матч Футбол 3)

22:00 Бавария - Барселона (Матч ТВ)

22:00 Марсель - Айнтрахт (Матч Арена)



14 сентября, среда



19:45 Милан - Динамо З (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

19:45 Шахтёр - Селтик

22:00 Челси - Зальцбург (Матч Футбол 3)

22:00 Реал - РБ Лейпциг (Матч Футбол 2, Матч ТВ 15.09 в 01:20)

22:00 Манчестер Сити - Боруссия Д (Матч ТВ)

22:00 Копенгаген - Севилья

22:00 Маккаби Х - ПСЖ (Матч Арена)

22:00 Ювентус - Бенфика (Матч Футбол 1)





Время начала трансляций - московское.