Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 6 и 7 сентября





В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.



Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу



В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1 и Матч Футбол 2.





Состав групп Лиги чемпионов 2022/2023



На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.



Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».

Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».

Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень».

Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».

Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.

Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер» Д, «Селтик».

Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».

Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби Хайфа».





Расписание трансляций матчей ЛЧ УЕФА 2022/2023



1-й тур



6 сентября, вторник



19:45 Динамо З - Челси (Матч ТВ, Матч Футбол 2)

19:45 Боруссия Д - Копенгаген (Матч Футбол 1)

22:00 Зальцбург - Милан (Матч Футбол 3)

22:00 Селтик - Реал (Матч Футбол 1)

22:00 РБ Лейпциг - Шахтер

22:00 Севилья - Манчестер Сити (Матч Футбол 2, Матч ТВ 07.09 в 00:55)

22:00 ПСЖ - Ювентус (Матч ТВ)

22:00 Бенфика - Маккаби Х



7 сентября, среда



19:45 Аякс - Рейнджерс (Матч ТВ, Матч Футбол 2)

19:45 Айнтрахт - Спортинг (Матч Футбол 1)

22:00 Наполи - Ливерпуль (Матч ТВ)

22:00 Брюгге - Байер

22:00 Атлетико - Порту

22:00 Барселона - Виктория Пльзень (Матч Футбол 2)

22:00 Интер - Бавария (Матч Футбол 1, Матч ТВ 08.09 в 00:55)

22:00 Тоттенхэм - Марсель (Матч Футбол 3)





Время начала трансляций - московское.