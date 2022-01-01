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Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 6 и 7 сентября


Расписание Лиги чемпионов 2022

В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.

Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу

В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1 и Матч Футбол 2.

Состав групп Лиги чемпионов 2022/2023


На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.

Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».
Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».
Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень».
Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».
Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.
Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер» Д, «Селтик».
Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».
Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби Хайфа».

Расписание трансляций матчей ЛЧ УЕФА 2022/2023


1-й тур

6 сентября, вторник

19:45 Динамо З - Челси (Матч ТВ, Матч Футбол 2)
19:45 Боруссия Д - Копенгаген (Матч Футбол 1)
22:00 Зальцбург - Милан (Матч Футбол 3)
22:00 Селтик - Реал (Матч Футбол 1)
22:00 РБ Лейпциг - Шахтер
22:00 Севилья - Манчестер Сити (Матч Футбол 2, Матч ТВ 07.09 в 00:55)
22:00 ПСЖ - Ювентус (Матч ТВ)
22:00 Бенфика - Маккаби Х

7 сентября, среда

19:45 Аякс - Рейнджерс (Матч ТВ, Матч Футбол 2)
19:45 Айнтрахт - Спортинг (Матч Футбол 1)
22:00 Наполи - Ливерпуль (Матч ТВ)
22:00 Брюгге - Байер
22:00 Атлетико - Порту
22:00 Барселона - Виктория Пльзень (Матч Футбол 2)
22:00 Интер - Бавария (Матч Футбол 1, Матч ТВ 08.09 в 00:55)
22:00 Тоттенхэм - Марсель (Матч Футбол 3)

Время начала трансляций - московское.









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    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 6 и 7 сентября

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