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Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи


Расписание Лиги чемпионов 2022

В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу

В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1, Матч Футбол 2, Матч Футбол 3, Матч арена и Матч Игра.

Состав групп Лиги чемпионов 2022/2023


На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.

Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».
Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».
Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень».
Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».
Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.
Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер» Д, «Селтик».
Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».
Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби Хайфа».

Расписание трансляций матчей ЛЧ УЕФА 2022/2023


3-й тур

Расписание трансляций будет опубликовано позднее.

4 октября, вторник

19:45 Бавария - Виктория (Матч ТВ, Матч Футбол 2)
19:45 Марсель - Спортинг (Матч Футбол 1)
22:00 Аякс - Наполи (Матч Футбол 2, Матч ТВ 05.10 в 00:55)
22:00 Ливерпуль - Рейнджерс (Матч Футбол 1)
22:00 Порту - Байер (Матч Игра)
22:00 Брюгге - Атлетико (Матч Арена)
22:00 Интер - Барселона (Матч ТВ)
22:00 Айнтрахт - Тоттенхэм (Матч Футбол 3)

5 октября, среда

19:45 Зальцбург - Динамо З (Матч Футбол 1)
19:45 РБ Лейпциг - Селтик (Матч ТВ, Матч Футбол 2)
22:00 Челси - Милан (Матч ТВ)
22:00 Реал - Шахтёр
22:00 Манчестер Сити - Копенгаген (Матч Футбол 2)
22:00 Севилья - Боруссия Д (Матч Футбол 3)
22:00 Бенфика - ПСЖ (Матч Футбол 1, Матч ТВ 06.10 в 00:55)
22:00 Ювентус - Маккаби Х (Матч игра)

Время начала трансляций - московское.









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