Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи





В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.



Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу



В прямом эфире матчи Лиги чемпионов покжут телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1, Матч Футбол 2, Матч Футбол 3, Матч арена и Матч Игра.





Состав групп Лиги чемпионов 2022/2023



На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.



Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».

Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».

Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень».

Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».

Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.

Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер» Д, «Селтик».

Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».

Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби Хайфа».





Расписание трансляций матчей ЛЧ УЕФА 2022/2023



3-й тур



Расписание трансляций будет опубликовано позднее.



4 октября, вторник



19:45 Бавария - Виктория (Матч ТВ, Матч Футбол 2)

19:45 Марсель - Спортинг (Матч Футбол 1)

22:00 Аякс - Наполи (Матч Футбол 2, Матч ТВ 05.10 в 00:55)

22:00 Ливерпуль - Рейнджерс (Матч Футбол 1)

22:00 Порту - Байер (Матч Игра)

22:00 Брюгге - Атлетико (Матч Арена)

22:00 Интер - Барселона (Матч ТВ)

22:00 Айнтрахт - Тоттенхэм (Матч Футбол 3)



5 октября, среда



19:45 Зальцбург - Динамо З (Матч Футбол 1)

19:45 РБ Лейпциг - Селтик (Матч ТВ, Матч Футбол 2)

22:00 Челси - Милан (Матч ТВ)

22:00 Реал - Шахтёр

22:00 Манчестер Сити - Копенгаген (Матч Футбол 2)

22:00 Севилья - Боруссия Д (Матч Футбол 3)

22:00 Бенфика - ПСЖ (Матч Футбол 1, Матч ТВ 06.10 в 00:55)

22:00 Ювентус - Маккаби Х (Матч игра)





Время начала трансляций - московское.