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Расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023



Расписание Лиги чемпионов 2022

В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу

В прямом эфире матчи плей-офф Лиги чемпионов показывают телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1 и Матч Футбол 2.

Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023


14.02 Милан - Тоттенхэм - 1:0
14.02 ПСЖ - Бавария - 0:1
15.02 Брюгге - Бенфика - 0:2
15.02 Боруссия Д - Челси - 1:0

Ближайшие матчи

21.02 23:00 Ливерпуль - Реал (Матч ТВ, Матч Футбол 2)
21.02 23:00 Айнтрахт - Наполи (Матч Футбол 1, Матч ТВ 22.02 в 01:55)
22.02 23:00 Лейпциг - Манчестер Сити (Матч ТВ, Матч Футбол 2)
22.02 23:00 Интер - Порту (Матч Футбол 1, Матч ТВ 23.02 в 01:55)

Ответные матчи

07.03 23:00 Бенфика - Брюгге
07.03 23:00 Челси - Боруссия Д
08.03 23:00 Тоттенхэм - Милан
08.03 23:00 Бавария - ПСЖ
14.03 23:00 Манчестер Сити - Лейпциг
14.03 23:00 Порту - Интер
15.03 23:00 Реал - Ливерпуль
15.03 23:00 Наполи - Айнтрахт

Время начала матчей - московское.









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