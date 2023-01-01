Расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023





В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.



Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу



В прямом эфире матчи плей-офф Лиги чемпионов показывают телеканалы Матч ТВ, Матч Футбол 1 и Матч Футбол 2.





Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023



14.02 Милан - Тоттенхэм - 1:0

14.02 ПСЖ - Бавария - 0:1

15.02 Брюгге - Бенфика - 0:2

15.02 Боруссия Д - Челси - 1:0



Ближайшие матчи



21.02 23:00 Ливерпуль - Реал (Матч ТВ, Матч Футбол 2)

21.02 23:00 Айнтрахт - Наполи (Матч Футбол 1, Матч ТВ 22.02 в 01:55)

22.02 23:00 Лейпциг - Манчестер Сити (Матч ТВ, Матч Футбол 2)

22.02 23:00 Интер - Порту (Матч Футбол 1, Матч ТВ 23.02 в 01:55)



Ответные матчи



07.03 23:00 Бенфика - Брюгге

07.03 23:00 Челси - Боруссия Д

08.03 23:00 Тоттенхэм - Милан

08.03 23:00 Бавария - ПСЖ

14.03 23:00 Манчестер Сити - Лейпциг

14.03 23:00 Порту - Интер

15.03 23:00 Реал - Ливерпуль

15.03 23:00 Наполи - Айнтрахт



Время начала матчей - московское.