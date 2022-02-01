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Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023, 13-15 сентября


Кубок России по футболу 2022 2023

Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

На странице представлено расписание матчей Кубка России и результаты состоявшихся игр.

Состав участников

Группа А: Краснодар, Локомотив, Пари НН, Химки
Группа В: Зенит, Крылья Советов, Спартак, Факел
Группа С: Динамо, Ахмат, Ростов, Оренбург
Группа D: Сочи, ЦСКА, Урал, Торпедо

Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

1-й тур

30.08 Спартак - Крылья Советов - 1:0
31.08 Урал - Сочи - 2:0
31.08 Химки - Краснодар - 0:2
31.08 Торпедо - ЦСКА - 0:2
31.08 Пари НН - Локомотив - 2:0
31.08 Зенит - Факел - 2:0
31.08 Ахмат - Оренбург - 3:1
31.08 Ростов - Динамо М - 2:0

2-й тур

13.09 15:00 Пари НН - Химки (Матч ТВ, Матч Премьер)
13.09 17:30 Динамо - Ахмат (Матч ТВ, Матч Премьер)
14.09 15:00 Локомотив - Краснодар (Матч ТВ)
14.09 15:00 Сочи - Торпедо (Матч Премьер)
14.09 17:30 Крылья Советов - Зенит (Матч ТВ)
14.09 17:30 Ростов - Оренбург (Матч Страна)
14.09 17:30 ЦСКА - Урал (Матч Премьер)
15.09 17:30 Спартак - Факел (Матч ТВ, Матч Премьер)

3-й тур

28.09.2022 Краснодар - Пари НН
28.09.2022 Химки - Локомотив
28.09.2022 Спартак - Зенит
28.09.2022 Факел - Крылья Советов
28.09.2022 Ахмат - Ростов
28.09.2022 Оренбург - Динамо
28.09.2022 ЦСКА - Сочи
28.09.2022 Урал - Торпедо

1/64 финала

14.09 13:00 Амкал (Москва) - Звезда (Санкт-Петербург) (Матч ТВ, Матч Премьер)

Время начала матчей - московское.









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