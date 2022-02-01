Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023, 13-15 сентября





Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.



На странице представлено расписание матчей Кубка России и результаты состоявшихся игр.



Состав участников



Группа А: Краснодар, Локомотив, Пари НН, Химки

Группа В: Зенит, Крылья Советов, Спартак, Факел

Группа С: Динамо, Ахмат, Ростов, Оренбург

Группа D: Сочи, ЦСКА, Урал, Торпедо





Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



1-й тур



30.08 Спартак - Крылья Советов - 1:0

31.08 Урал - Сочи - 2:0

31.08 Химки - Краснодар - 0:2

31.08 Торпедо - ЦСКА - 0:2

31.08 Пари НН - Локомотив - 2:0

31.08 Зенит - Факел - 2:0

31.08 Ахмат - Оренбург - 3:1

31.08 Ростов - Динамо М - 2:0



2-й тур



13.09 15:00 Пари НН - Химки (Матч ТВ, Матч Премьер)

13.09 17:30 Динамо - Ахмат (Матч ТВ, Матч Премьер)

14.09 15:00 Локомотив - Краснодар (Матч ТВ)

14.09 15:00 Сочи - Торпедо (Матч Премьер)

14.09 17:30 Крылья Советов - Зенит (Матч ТВ)

14.09 17:30 Ростов - Оренбург (Матч Страна)

14.09 17:30 ЦСКА - Урал (Матч Премьер)

15.09 17:30 Спартак - Факел (Матч ТВ, Матч Премьер)



3-й тур



28.09.2022 Краснодар - Пари НН

28.09.2022 Химки - Локомотив

28.09.2022 Спартак - Зенит

28.09.2022 Факел - Крылья Советов

28.09.2022 Ахмат - Ростов

28.09.2022 Оренбург - Динамо

28.09.2022 ЦСКА - Сочи

28.09.2022 Урал - Торпедо



1/64 финала



14.09 13:00 Амкал (Москва) - Звезда (Санкт-Петербург) (Матч ТВ, Матч Премьер)



Время начала матчей - московское.