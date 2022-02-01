



Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.



На странице представлено расписание матчей Кубка России и результаты состоявшихся игр.



Состав участников



Группа А: Краснодар, Локомотив, Пари НН, Химки

Группа В: Зенит, Крылья Советов, Спартак, Факел

Группа С: Динамо, Ахмат, Ростов, Оренбург

Группа D: Сочи, ЦСКА, Урал, Торпедо





Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



30.08 19:00 Спартак - Крылья Советов (Матч ТВ)

31.08 15:00 Урал - Сочи (Матч ТВ)

31.08 16:30 Химки - Краснодар (Матч Премьер)

31.08 17:00 Торпедо - ЦСКА (Матч ТВ)

31.08 18:30 Пари НН - Локомотив (Матч Премьер)

31.08 19:00 Зенит - Факел (Матч ТВ)

31.08 20:30 Ахмат - Оренбург (Матч Премьер)

31.08 21:00 Ростов - Динамо (Матч ТВ)



Время начала матчей - московское.



Второй тур состоится с 13 по 15 сентября.



13.09 15:00 Пари НН - Химки

13.09 17:30 Динамо - Ахмат

14.09 Локомотив - Краснодар

14.09 15:00 Сочи - Торпедо

14.09 17:30 Крылья Советов - Зенит

14.09 17:30 Ростов - Оренбург

14.09 17:30 ЦСКА - Урал

15.09 17:30 Спартак - Факел



1/128 финала



30.08 16:00 Текстильщик (Иваново) - 2Drots (Москва) (Матч ТВ)

31.08 13:00 Тверь - Амкал (Москва) (Матч ТВ)