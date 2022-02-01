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Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023


Кубок России по футболу 2022 2023

Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

На странице представлено расписание матчей Кубка России и результаты состоявшихся игр.

Состав участников

Группа А: Краснодар, Локомотив, Пари НН, Химки
Группа В: Зенит, Крылья Советов, Спартак, Факел
Группа С: Динамо, Ахмат, Ростов, Оренбург
Группа D: Сочи, ЦСКА, Урал, Торпедо

Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

30.08 19:00 Спартак - Крылья Советов (Матч ТВ)
31.08 15:00 Урал - Сочи (Матч ТВ)
31.08 16:30 Химки - Краснодар (Матч Премьер)
31.08 17:00 Торпедо - ЦСКА (Матч ТВ)
31.08 18:30 Пари НН - Локомотив (Матч Премьер)
31.08 19:00 Зенит - Факел (Матч ТВ)
31.08 20:30 Ахмат - Оренбург (Матч Премьер)
31.08 21:00 Ростов - Динамо (Матч ТВ)

Время начала матчей - московское.

Второй тур состоится с 13 по 15 сентября.

13.09 15:00 Пари НН - Химки
13.09 17:30 Динамо - Ахмат
14.09 Локомотив - Краснодар
14.09 15:00 Сочи - Торпедо
14.09 17:30 Крылья Советов - Зенит
14.09 17:30 Ростов - Оренбург
14.09 17:30 ЦСКА - Урал
15.09 17:30 Спартак - Факел

1/128 финала

30.08 16:00 Текстильщик (Иваново) - 2Drots (Москва) (Матч ТВ)
31.08 13:00 Тверь - Амкал (Москва) (Матч ТВ)









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