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Кто выиграет чемпионат мира по футболу 2022: Главные фавориты турнира


Чемпионат мира по футболу 2022

В конце 2022 года все внимание любителей спорта будет приковано к Катару. С 20 ноября по 18 декабря в 5 городах этой страны пройдет чемпионат мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года и на это время те, кто посетит 64 матча на 8 потрясающих стадионах, будут захвачены футболом, который им предстоит увидеть.

Еще более трех миллиардов человек будут смотреть трансляции с турнира. Весь мир, затаив дыхание, включит телевизоры, чтобы поддержать своих любимцев.

С чемпионатом мира 2022 года уже сейчас связано столько интригующих сюжетов, что даже сложно решить, с чего начать.

Сможет ли Франция защитить свой титул чемпиона мира, в блестящем стиле завоеванный четыре года назад? Сможет ли Англия после 56 лет ожидания во второй раз в истории отпраздновать успех на чемпионате мира? Смогут ли Криштиану Роналду и Лионель Месси по-прежнему сиять на футбольном небосклоне в качестве лучших игроков планеты или их время прошло и пора уступить дорогу молодым?

Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем совсем скоро. Напомним, что первый матч между Катаром и Эквадором пройдет 20 ноября и начнется в 19:00 по местному времени.

Главные фавориты чемпионата по мнению букмекеров


Делать прогнозы на ЧМ-2022 - дело не только интересное, но и прибыльное. Главные фавориты предстоящего турнира - бразильцы. На их победу многие букмекеры предлагают коэффициенты от 5.60 до 6.20. Победители турнира четырехлетней давности французы станут основными соперниками бразильских футболистов. Котировки на успех европейцев — 6.50-6.80. Замыкает тройку претендентов Англия - 7.00-7.40.

Выбор организатора ЧМ-2022


Катар впервые получал право проведения мирового первенства. ФИФА огласила имя победителя в начале декабря 2010 года. Соперниками катарцев были Австралия, Южная Корея, США и Япония. Катар набрал в четвертом туре 14 голосов и почти в два раза опередил американскую заявку.

Как пройдет турнир


В соревновании будут участвовать 32 команды, разделенные по результатам жеребьевки на 8 групп. Каждый из участников сыграет на первом этапе ЧМ-2022 по три матча. По два лучших коллектива из каждой группы по результатам группового этапа попадут в 1/8 финала.

Матчи в группе состоятся с 20 ноября по 2 декабря. Игры 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря, четвертьфинальные поединки будут сыграны 9 и 10 декабря, а полуфинальные матчи состоятся 13 и 14 декабря. Матч за 3-е место пройдет 17 декабря, а на следующий день состоится решающий поединок чемпионата мира в Катаре.

Кубок чемпионата мира по футболу


Вопрос для любителей футбола: высотой 36,8 сантиметров, весом 6,142 кг, сделан полностью из золота, подержать дают только избранным. Что это? Ответ, разумеется, прост. Кубок чемпионата мира по футболу ФИФА. О любом большом спортивном трофее порой говорят, что это самая узнаваемая награда во всем мире, но только о Кубке чемпионата мира по футболу ФИФА можно с полным правом сказать, что его знают во всех уголках земного шара.

Талисман чемпионата мира по футболу 2022


В конце марта этого года стало известно, что официальным талисманом турнира в Катаре стал ковер-самолет , что с арабского переводится как «сверхквалифицированный игрок».

Где пройдет финал


Решающая игра 22-го чемпионата мира по футболу пройдет на «Национальном стадионе», который способен вместить 86 тысяч зрителей. Арена расположена в строящемся плановом городе Лусаиле, расположенном в муниципалитете Умм-Салаль. Сильнейшая команда планеты станет известна 18 декабря.

Также «Национальный стадион» примет 6 матчей группового этапа, встречу 1/8 финала, один четвертьфинальный матч, одну полуфинальную игру и финальный поединок.









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    Кто выиграет чемпионат мира по футболу 2022: Главные фавориты турнира

    Чемпионат мира по футболу 2022

    В конце 2022 года все внимание любителей спорта будет приковано к Катару. С 20 ноября по 18 декабря в 5 городах этой страны пройдет чемпионат мира по футболу.

    Чемпионат мира по футболу 2022. Расписание и результаты матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по футболу 2022

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