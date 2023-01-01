ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу

Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимали участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, прошел с 22 февраля по 11 июня.
На странице представлено результаты плей-офф Кубка России.
Путь РПЛ - верхняя сетка плей-офф
«Локомотив» - «Спартак»
«Крылья Советов» - «Динамо»
ЦСКА - «Краснодар»
«Ростов» - «Урал»
В Пути РПЛ сыграют команды, занявшие первые и вторые места по итогам группового этапа.
Путь регионов - нижняя сетка плей-офф
«Уфа» - «Ахмат»
«Акрон» - «Торпедо»
«Волга» - «Зенит»
«Звезда» - «Пари НН»
В Путь регионов попали команды, занявшие третьи места в своих группах и 4 лучшие команды Пути регионов.
Результаты матчей Кубка России по футболу 2022/2023
Пути РПЛ
1/4 финала
22.02 Ростов - Урал - 1:1
22.02 Локомотив - Спартак - 0:1
23.02 Крылья Советов - Динамо - 2:1
23.02 ЦСКА - Краснодар - 3:0
27.02 Урал - Ростов - 2:1
27.02 Спартак - Локомотив - 4:2
28.02 Краснодар - ЦСКА - 1:0
01.03 Динамо - Крылья Советов - 1:1
1/2 финала
14.03 Спартак - Урал - 1:1
15.03 Крылья Советов - ЦСКА - 2:2
04.04 Урал - Спартак - 2:1
05.04 ЦСКА - Крылья Советов - 1:0
Финал
19:04 ЦСКА - Урал - 1:1
03.05 Урал - ЦСКА - 1:2
Путь регионов
1/4 финала, 1-й этап
25.02 Волга - Зенит - 0:3
26.02 Акрон - Торпедо - 2:0
26.02 Уфа - Ахмат - 1:2
27.02 Звезда - Пари НН - 0:2
1/4 финала, 2-й этап
14.03 Акрон - Локомотив - 1:1 (7:6 пен.)
15.03 Ахмат - Краснодар - 0:3
15.03 Зенит - Динамо - 1:1 (4:5 пен.)
16.03 Пари НН - Ростов - 0:1
1/2 финала, 1-й этап
04.04 Динамо - Акрон - 0:0 (1:4 пен.)
06.04 Краснодар - Ростов - 1:1 (5:3 пен.)
1/2 финала, 2-й этап
19.04 Акрон - Спартак - 2:1
19.04 Краснодар - Крылья Советов - 2:2 (3:0 пен.)
Финал, 1-й этап
03.05 Краснодар - Акрон - 0:0 (4:2 пен.)
Финал, 2-й этап
17.05 Краснодар - Урал - 2:1
Суперфинал Кубка России 2023
11.06 Краснодар - ЦСКА - 1:1 (5:6 пен.)